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الأحد المقبل.. بلديات العاصمة تستقبل المستفيدين وفق هذه الاشتراطات

أكدت الأمانة ضرورة حجز موعد عبر بوابة منطقة الرياض الإلكترونية

أكدت أمانة منطقة الرياض، بدء استقبال البلديات للمستفيدين اعتبارًا من الأحد المقبل؛ وذلك وفق مجموعة من الاشتراطات.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: الأحد المقبل بلديات المنطقة تستقبل المستفيدين والحجز عبر بوابة أمانة منطقة الرياض الإلكترونية.

وأضافت: من اشتراطات الدخول لمقرات البلدية: حجز موعد عبر بوابة الأمانة الإلكترونية، والحضور إلى مقر البلدية قبل الموعد المحدد بـ30 دقيقة، وإبراز النسخة الإلكترونية من الموعد المحدد؛ للتحقق من صحته، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية.

أمانة الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأحد المقبل.. بلديات العاصمة تستقبل المستفيدين وفق هذه الاشتراطات
سبق

أكدت أمانة منطقة الرياض، بدء استقبال البلديات للمستفيدين اعتبارًا من الأحد المقبل؛ وذلك وفق مجموعة من الاشتراطات.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: الأحد المقبل بلديات المنطقة تستقبل المستفيدين والحجز عبر بوابة أمانة منطقة الرياض الإلكترونية.

وأضافت: من اشتراطات الدخول لمقرات البلدية: حجز موعد عبر بوابة الأمانة الإلكترونية، والحضور إلى مقر البلدية قبل الموعد المحدد بـ30 دقيقة، وإبراز النسخة الإلكترونية من الموعد المحدد؛ للتحقق من صحته، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
09:30 AM

الأحد المقبل.. بلديات العاصمة تستقبل المستفيدين وفق هذه الاشتراطات

أكدت الأمانة ضرورة حجز موعد عبر بوابة منطقة الرياض الإلكترونية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت أمانة منطقة الرياض، بدء استقبال البلديات للمستفيدين اعتبارًا من الأحد المقبل؛ وذلك وفق مجموعة من الاشتراطات.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: الأحد المقبل بلديات المنطقة تستقبل المستفيدين والحجز عبر بوابة أمانة منطقة الرياض الإلكترونية.

وأضافت: من اشتراطات الدخول لمقرات البلدية: حجز موعد عبر بوابة الأمانة الإلكترونية، والحضور إلى مقر البلدية قبل الموعد المحدد بـ30 دقيقة، وإبراز النسخة الإلكترونية من الموعد المحدد؛ للتحقق من صحته، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية.

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