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بدء تنفيذ اتفاق التسوية بين النظام السوري والمعارضة في درعا

قوات "الأسد" تنصب 3 حواجز داخل المدينة

بدأ النظام السوري والمعارضة في مدينة درعا، اليوم "الأربعاء"، تنفيذ اتفاق تسوية رعته روسيا ينهي تصعيدًا عسكريًّا غير مسبوق منذ سنوات استمرّ لأسابيع في مدينة درعا في جنوب سوريا؛ بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن تنفيذ الاتفاق بدأ بدخول الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا البلد.

وبيّن أن الاتفاق ينص على وضع قوات نظام بشار الأسد ثلاثة حواجز في درعا البلد، على أن يسلم المقاتلون المعارضون الراغبون بالبقاء أسلحتهم، فيما يُرجح أن يتم إجلاء رافضي التسوية.

وقادت روسيا طوال الشهر الماضي مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، جرى خلالها إجلاء نحو سبعين مقاتلًا معارضًا إلى مناطق سيطرة فصائل معارضة في شمال البلاد.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بدء تنفيذ اتفاق التسوية بين النظام السوري والمعارضة في درعا
سبق

بدأ النظام السوري والمعارضة في مدينة درعا، اليوم "الأربعاء"، تنفيذ اتفاق تسوية رعته روسيا ينهي تصعيدًا عسكريًّا غير مسبوق منذ سنوات استمرّ لأسابيع في مدينة درعا في جنوب سوريا؛ بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن تنفيذ الاتفاق بدأ بدخول الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا البلد.

وبيّن أن الاتفاق ينص على وضع قوات نظام بشار الأسد ثلاثة حواجز في درعا البلد، على أن يسلم المقاتلون المعارضون الراغبون بالبقاء أسلحتهم، فيما يُرجح أن يتم إجلاء رافضي التسوية.

وقادت روسيا طوال الشهر الماضي مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، جرى خلالها إجلاء نحو سبعين مقاتلًا معارضًا إلى مناطق سيطرة فصائل معارضة في شمال البلاد.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
04:17 PM

بدء تنفيذ اتفاق التسوية بين النظام السوري والمعارضة في درعا

قوات "الأسد" تنصب 3 حواجز داخل المدينة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ النظام السوري والمعارضة في مدينة درعا، اليوم "الأربعاء"، تنفيذ اتفاق تسوية رعته روسيا ينهي تصعيدًا عسكريًّا غير مسبوق منذ سنوات استمرّ لأسابيع في مدينة درعا في جنوب سوريا؛ بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن تنفيذ الاتفاق بدأ بدخول الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا البلد.

وبيّن أن الاتفاق ينص على وضع قوات نظام بشار الأسد ثلاثة حواجز في درعا البلد، على أن يسلم المقاتلون المعارضون الراغبون بالبقاء أسلحتهم، فيما يُرجح أن يتم إجلاء رافضي التسوية.

وقادت روسيا طوال الشهر الماضي مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، جرى خلالها إجلاء نحو سبعين مقاتلًا معارضًا إلى مناطق سيطرة فصائل معارضة في شمال البلاد.

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