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إعلان تشكيل الحكومة السودانية الجديدة الاثنين المقبل

تعيين أعضاء الجبهة الثورية في "الانتقالي" غداً

نقلت قناة "الشرق" عن مصادر سودانية، اليوم (الأربعاء)، أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان، حدد الاثنين المقبل موعداً لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة؛ وذلك بعد حسم الخلافات داخل الجبهة الثورية، وقوى إعلان الحرية والتغيير، بشأن قوائم الترشيحات للتشكيل الوزاري الجديد.

وبينت المصادر أنه سيجري تعيين أعضاء الجبهة الثورية في المجلس السيادي الانتقالي غداً.

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إعلان تشكيل الحكومة السودانية الجديدة الاثنين المقبل
سبق

نقلت قناة "الشرق" عن مصادر سودانية، اليوم (الأربعاء)، أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان، حدد الاثنين المقبل موعداً لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة؛ وذلك بعد حسم الخلافات داخل الجبهة الثورية، وقوى إعلان الحرية والتغيير، بشأن قوائم الترشيحات للتشكيل الوزاري الجديد.

وبينت المصادر أنه سيجري تعيين أعضاء الجبهة الثورية في المجلس السيادي الانتقالي غداً.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
10:02 PM

إعلان تشكيل الحكومة السودانية الجديدة الاثنين المقبل

تعيين أعضاء الجبهة الثورية في "الانتقالي" غداً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت قناة "الشرق" عن مصادر سودانية، اليوم (الأربعاء)، أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان، حدد الاثنين المقبل موعداً لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة؛ وذلك بعد حسم الخلافات داخل الجبهة الثورية، وقوى إعلان الحرية والتغيير، بشأن قوائم الترشيحات للتشكيل الوزاري الجديد.

وبينت المصادر أنه سيجري تعيين أعضاء الجبهة الثورية في المجلس السيادي الانتقالي غداً.

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