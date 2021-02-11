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بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يدشن البوابة الإلكترونية لفرع "الشمالية"

تجسيداً لتوجه الوزارة للتحول الرقمي وتحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه بالوزارة اليوم الخميس، البوابة الإلكترونية لفرع الوزارة في منطقة الحدود الشمالية، والتي تهدف عبر منصاتها المتعددة لتحسين كفاءة العمل، وتقليل الأخطاء، ورفع مستوى الإنتاجية، عبر عدد من المستهدفات، ومؤشرات الأداء.

ونوه "آل الشيخ" خلال مراسم التدشين بالبوابة الإلكترونية لفرع الوزارة بالحدود الشمالية والتي تتوافق مع خطة التحول الرقمي التي تعمل الوزارة على تنفيذها مواكبة لرؤية المملكة 2030، مشيداً بالجهود التي تقوم بها مختلف قطاعات الوزارة في هذا الصدد، ومزجياً شكره لمدير فرع الحدود الشمالية وكافة العاملين معه على سعيهم الدؤوب لتحقيق رسالة الوزارة وأهدافها العامة.

من جهته، أوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ مطارد بن دخيل العنزي، أن البوابة تحتوي على عدد من المنصات، منها منصة "أداء"، وهي متوافقة مع لوائح وزارة الموارد البشرية، حيث يتم قياس أداء الموظفين عبر عدد من مؤشرات قياس الأداء لأهدافهم وجداراتهم، وتسعى هذه المنصة للقضاء على التضخم الوظيفي، وتكدس الموظفين، وإرساء العدل بينهم.

وأضاف: تحتوي كذلك على منصة "عناية" وهي تطبيق يقوم من خلاله المراقبون من رفع تقاريرهم الإلكترونية عن المساجد ومنسوبيها ومدى التزامهم، وكذلك عن مدى قيام شركات الصيانة والنظافة بأعمالها في المساجد، ويتم رفع البلاغ كذلك من المواطنين عبر الكود الموجود في كل مسجد.

وأردف "العنزي": البوابة تشمل أيضاً منصة "الخطيب" وهي تطبيق جوال يمكّن إدارات المساجد من التواصل مع الخطباء والدعاة الرسميين، وإيصال التعاميم، واستقبال طلباتهم في التوكيل وغيره بشكل إلكتروني، كما يمكّن الفرع من الاستماع صوتياً لخطب الجمعة في جميع أنحاء المنطقة عبر خاصية رفع الخطبة، وهذا يتيح متابعة تنفيذ تعاميم الوزارة والتأكد من العمل بها، كما تحتوي البوابة على عدد من المنصات الخاصة بطلبات التوظيف، وقاعدة بيانات لمنسوبي المساجد والدعاة في الفرع.

وأكد "العنزي" أن البوابة الإلكترونية تأتي تجسيداً لتوجه الوزارة للتحول الرقمي، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030، بمتابعة وتوجيه الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مقدماً شكره وتقديره للأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، على دعمه المستمر لأعمال الفرع.

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يدشن البوابة الإلكترونية لفرع "الشمالية"
سبق

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه بالوزارة اليوم الخميس، البوابة الإلكترونية لفرع الوزارة في منطقة الحدود الشمالية، والتي تهدف عبر منصاتها المتعددة لتحسين كفاءة العمل، وتقليل الأخطاء، ورفع مستوى الإنتاجية، عبر عدد من المستهدفات، ومؤشرات الأداء.

ونوه "آل الشيخ" خلال مراسم التدشين بالبوابة الإلكترونية لفرع الوزارة بالحدود الشمالية والتي تتوافق مع خطة التحول الرقمي التي تعمل الوزارة على تنفيذها مواكبة لرؤية المملكة 2030، مشيداً بالجهود التي تقوم بها مختلف قطاعات الوزارة في هذا الصدد، ومزجياً شكره لمدير فرع الحدود الشمالية وكافة العاملين معه على سعيهم الدؤوب لتحقيق رسالة الوزارة وأهدافها العامة.

من جهته، أوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ مطارد بن دخيل العنزي، أن البوابة تحتوي على عدد من المنصات، منها منصة "أداء"، وهي متوافقة مع لوائح وزارة الموارد البشرية، حيث يتم قياس أداء الموظفين عبر عدد من مؤشرات قياس الأداء لأهدافهم وجداراتهم، وتسعى هذه المنصة للقضاء على التضخم الوظيفي، وتكدس الموظفين، وإرساء العدل بينهم.

وأضاف: تحتوي كذلك على منصة "عناية" وهي تطبيق يقوم من خلاله المراقبون من رفع تقاريرهم الإلكترونية عن المساجد ومنسوبيها ومدى التزامهم، وكذلك عن مدى قيام شركات الصيانة والنظافة بأعمالها في المساجد، ويتم رفع البلاغ كذلك من المواطنين عبر الكود الموجود في كل مسجد.

وأردف "العنزي": البوابة تشمل أيضاً منصة "الخطيب" وهي تطبيق جوال يمكّن إدارات المساجد من التواصل مع الخطباء والدعاة الرسميين، وإيصال التعاميم، واستقبال طلباتهم في التوكيل وغيره بشكل إلكتروني، كما يمكّن الفرع من الاستماع صوتياً لخطب الجمعة في جميع أنحاء المنطقة عبر خاصية رفع الخطبة، وهذا يتيح متابعة تنفيذ تعاميم الوزارة والتأكد من العمل بها، كما تحتوي البوابة على عدد من المنصات الخاصة بطلبات التوظيف، وقاعدة بيانات لمنسوبي المساجد والدعاة في الفرع.

وأكد "العنزي" أن البوابة الإلكترونية تأتي تجسيداً لتوجه الوزارة للتحول الرقمي، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030، بمتابعة وتوجيه الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مقدماً شكره وتقديره للأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، على دعمه المستمر لأعمال الفرع.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
02:36 PM

بالصور.. وزير الشؤون الإسلامية يدشن البوابة الإلكترونية لفرع "الشمالية"

تجسيداً لتوجه الوزارة للتحول الرقمي وتحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030

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عبدالله العنزي - الرياض
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دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه بالوزارة اليوم الخميس، البوابة الإلكترونية لفرع الوزارة في منطقة الحدود الشمالية، والتي تهدف عبر منصاتها المتعددة لتحسين كفاءة العمل، وتقليل الأخطاء، ورفع مستوى الإنتاجية، عبر عدد من المستهدفات، ومؤشرات الأداء.

ونوه "آل الشيخ" خلال مراسم التدشين بالبوابة الإلكترونية لفرع الوزارة بالحدود الشمالية والتي تتوافق مع خطة التحول الرقمي التي تعمل الوزارة على تنفيذها مواكبة لرؤية المملكة 2030، مشيداً بالجهود التي تقوم بها مختلف قطاعات الوزارة في هذا الصدد، ومزجياً شكره لمدير فرع الحدود الشمالية وكافة العاملين معه على سعيهم الدؤوب لتحقيق رسالة الوزارة وأهدافها العامة.

من جهته، أوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ مطارد بن دخيل العنزي، أن البوابة تحتوي على عدد من المنصات، منها منصة "أداء"، وهي متوافقة مع لوائح وزارة الموارد البشرية، حيث يتم قياس أداء الموظفين عبر عدد من مؤشرات قياس الأداء لأهدافهم وجداراتهم، وتسعى هذه المنصة للقضاء على التضخم الوظيفي، وتكدس الموظفين، وإرساء العدل بينهم.

وأضاف: تحتوي كذلك على منصة "عناية" وهي تطبيق يقوم من خلاله المراقبون من رفع تقاريرهم الإلكترونية عن المساجد ومنسوبيها ومدى التزامهم، وكذلك عن مدى قيام شركات الصيانة والنظافة بأعمالها في المساجد، ويتم رفع البلاغ كذلك من المواطنين عبر الكود الموجود في كل مسجد.

وأردف "العنزي": البوابة تشمل أيضاً منصة "الخطيب" وهي تطبيق جوال يمكّن إدارات المساجد من التواصل مع الخطباء والدعاة الرسميين، وإيصال التعاميم، واستقبال طلباتهم في التوكيل وغيره بشكل إلكتروني، كما يمكّن الفرع من الاستماع صوتياً لخطب الجمعة في جميع أنحاء المنطقة عبر خاصية رفع الخطبة، وهذا يتيح متابعة تنفيذ تعاميم الوزارة والتأكد من العمل بها، كما تحتوي البوابة على عدد من المنصات الخاصة بطلبات التوظيف، وقاعدة بيانات لمنسوبي المساجد والدعاة في الفرع.

وأكد "العنزي" أن البوابة الإلكترونية تأتي تجسيداً لتوجه الوزارة للتحول الرقمي، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030، بمتابعة وتوجيه الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مقدماً شكره وتقديره للأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، على دعمه المستمر لأعمال الفرع.

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