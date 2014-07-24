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عدد جرعات لقاح "كورونا" المعطاة بالسعودية يتجاوز 24 مليون جرعة

عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في المناطق كافة

أعلنت وزارة الصحة إعطاء أكثر من 24 مليون جرعة من لقاح كورونا، تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في مناطق السعودية كافة.

وكانت الوزارة قد أعلنت أمس الجمعة 23 يوليو 2021 تسجيل 1247 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 515693 حالة، كما تم تسجيل 1160 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 496.810 حالات.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عدد جرعات لقاح "كورونا" المعطاة بالسعودية يتجاوز 24 مليون جرعة
سبق

أعلنت وزارة الصحة إعطاء أكثر من 24 مليون جرعة من لقاح كورونا، تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في مناطق السعودية كافة.

وكانت الوزارة قد أعلنت أمس الجمعة 23 يوليو 2021 تسجيل 1247 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 515693 حالة، كما تم تسجيل 1160 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 496.810 حالات.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
12:57 AM

عدد جرعات لقاح "كورونا" المعطاة بالسعودية يتجاوز 24 مليون جرعة

عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في المناطق كافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة إعطاء أكثر من 24 مليون جرعة من لقاح كورونا، تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في مناطق السعودية كافة.

وكانت الوزارة قد أعلنت أمس الجمعة 23 يوليو 2021 تسجيل 1247 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 515693 حالة، كما تم تسجيل 1160 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 496.810 حالات.

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بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,050
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,135
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,462
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,944

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