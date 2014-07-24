أعلنت وزارة الصحة إعطاء أكثر من 24 مليون جرعة من لقاح كورونا، تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في مناطق السعودية كافة. وكانت الوزارة قد أعلنت أمس الجمعة 23 يوليو 2021 تسجيل 1247 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 515693 حالة، كما تم تسجيل 1160 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 496.810 حالات.

عدد جرعات لقاح "كورونا" المعطاة بالسعودية يتجاوز 24 مليون جرعة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-24 أعلنت وزارة الصحة إعطاء أكثر من 24 مليون جرعة من لقاح كورونا، تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في مناطق السعودية كافة.



وكانت الوزارة قد أعلنت أمس الجمعة 23 يوليو 2021 تسجيل 1247 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 515693 حالة، كما تم تسجيل 1160 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 496.810 حالات.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 12:57 AM

عدد جرعات لقاح "كورونا" المعطاة بالسعودية يتجاوز 24 مليون جرعة عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في المناطق كافة





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أعلنت وزارة الصحة إعطاء أكثر من 24 مليون جرعة من لقاح كورونا، تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في مناطق السعودية كافة.



وكانت الوزارة قد أعلنت أمس الجمعة 23 يوليو 2021 تسجيل 1247 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 515693 حالة، كما تم تسجيل 1160 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 496.810 حالات.