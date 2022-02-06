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"الطيران المدني" تعمّم تحديثات إجراءات السفر من وإلى المملكة

وفق شروط محدّدة يبدأ العمل رسمياً بها الأربعاء المقبل

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميماً للناقلات الجوية بشأن تحديث إجراءات السفر من وإلى المملكة.

وأوضحت الهيئة أنه يجب التأكد من يجب التأكّد من تلقي المواطنين المغادرين إلى خارج المملكة الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا، لمَن أمضى 3 أشهر على الجرعة الثانية؛ باستثناء الفئات العمرية ممّن هم أقل من 16 عاماً، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا.

وتابعت الهيئة في إنفوجرافيك على تويتر، أنه يجب التأكد من أن جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنون بغض النظر عن حالة تحصينهم، يحملون شهادة سلبية لفحص PCR معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (Antigen test covid-19) لعينة أُخذت خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة ، ويُستثنى من ذلك من هم دون 8 سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

وأكّدت أنه يسمح للمواطن الذي تظهر نتيجة فحص إصابته بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة بعد مضي المدة أدناه - دون الحاجة إلى إعادة الفحص:

أ- 7 أيام من تاريخ أخذ العيّنة الإيجابية لمَن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

ب- 10 أيام من تاريخ أخذ العيّنة الإيجابية لمَن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

وأشارت الهيئة إلى أنه يبدأ العمل بالإجراءات بدءاً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 8 رجب 1443؛ الموافق 9 فبراير 2022.

فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا الهيئة العامة للطيران المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الطيران المدني" تعمّم تحديثات إجراءات السفر من وإلى المملكة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميماً للناقلات الجوية بشأن تحديث إجراءات السفر من وإلى المملكة.

وأوضحت الهيئة أنه يجب التأكد من يجب التأكّد من تلقي المواطنين المغادرين إلى خارج المملكة الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا، لمَن أمضى 3 أشهر على الجرعة الثانية؛ باستثناء الفئات العمرية ممّن هم أقل من 16 عاماً، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا.

وتابعت الهيئة في إنفوجرافيك على تويتر، أنه يجب التأكد من أن جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنون بغض النظر عن حالة تحصينهم، يحملون شهادة سلبية لفحص PCR معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (Antigen test covid-19) لعينة أُخذت خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة ، ويُستثنى من ذلك من هم دون 8 سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

وأكّدت أنه يسمح للمواطن الذي تظهر نتيجة فحص إصابته بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة بعد مضي المدة أدناه - دون الحاجة إلى إعادة الفحص:

أ- 7 أيام من تاريخ أخذ العيّنة الإيجابية لمَن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

ب- 10 أيام من تاريخ أخذ العيّنة الإيجابية لمَن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

وأشارت الهيئة إلى أنه يبدأ العمل بالإجراءات بدءاً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 8 رجب 1443؛ الموافق 9 فبراير 2022.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
12:33 PM

"الطيران المدني" تعمّم تحديثات إجراءات السفر من وإلى المملكة

وفق شروط محدّدة يبدأ العمل رسمياً بها الأربعاء المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميماً للناقلات الجوية بشأن تحديث إجراءات السفر من وإلى المملكة.

وأوضحت الهيئة أنه يجب التأكد من يجب التأكّد من تلقي المواطنين المغادرين إلى خارج المملكة الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا، لمَن أمضى 3 أشهر على الجرعة الثانية؛ باستثناء الفئات العمرية ممّن هم أقل من 16 عاماً، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا.

وتابعت الهيئة في إنفوجرافيك على تويتر، أنه يجب التأكد من أن جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنون بغض النظر عن حالة تحصينهم، يحملون شهادة سلبية لفحص PCR معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (Antigen test covid-19) لعينة أُخذت خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة ، ويُستثنى من ذلك من هم دون 8 سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

وأكّدت أنه يسمح للمواطن الذي تظهر نتيجة فحص إصابته بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة بعد مضي المدة أدناه - دون الحاجة إلى إعادة الفحص:

أ- 7 أيام من تاريخ أخذ العيّنة الإيجابية لمَن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

ب- 10 أيام من تاريخ أخذ العيّنة الإيجابية لمَن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

وأشارت الهيئة إلى أنه يبدأ العمل بالإجراءات بدءاً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 8 رجب 1443؛ الموافق 9 فبراير 2022.

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