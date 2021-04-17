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وزير الشؤون الخارجية القطري: كأس العالم 2022 بلا كورونا

"جياني" أكد..  النهائيات ستقام بحضور جماهيري كامل

‬نقلت وكالة الأنباء القطرية عن وزير الشؤون الخارجية القطري قوله، السبت، إن بلاده مستعدة لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم العام المقبل، وإنها تعقد محادثات مع موردي اللقاحات لتأمين حصول جميع الحاضرين على اللقاحات وتنظيم بطولة بلا كورونا.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وهو أيضًا نائب رئيس مجلس الوزراء: "في الوقت الحالي هناك برامج قيد التطوير لتوفير التطعيمات لجميع الحاضرين في كأس العالم، ونأمل أن نتمكن من استضافته كحدث خالٍ من فيروس كورونا المستجد".
وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في فبراير الماضي إن نهائيات كأس العالم ستقام بحضور جماهيري كامل في قطر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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وزير الشؤون الخارجية القطري: كأس العالم 2022 بلا كورونا
سبق

‬نقلت وكالة الأنباء القطرية عن وزير الشؤون الخارجية القطري قوله، السبت، إن بلاده مستعدة لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم العام المقبل، وإنها تعقد محادثات مع موردي اللقاحات لتأمين حصول جميع الحاضرين على اللقاحات وتنظيم بطولة بلا كورونا.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وهو أيضًا نائب رئيس مجلس الوزراء: "في الوقت الحالي هناك برامج قيد التطوير لتوفير التطعيمات لجميع الحاضرين في كأس العالم، ونأمل أن نتمكن من استضافته كحدث خالٍ من فيروس كورونا المستجد".
وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في فبراير الماضي إن نهائيات كأس العالم ستقام بحضور جماهيري كامل في قطر.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
05:34 PM

وزير الشؤون الخارجية القطري: كأس العالم 2022 بلا كورونا

"جياني" أكد..  النهائيات ستقام بحضور جماهيري كامل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬نقلت وكالة الأنباء القطرية عن وزير الشؤون الخارجية القطري قوله، السبت، إن بلاده مستعدة لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم العام المقبل، وإنها تعقد محادثات مع موردي اللقاحات لتأمين حصول جميع الحاضرين على اللقاحات وتنظيم بطولة بلا كورونا.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وهو أيضًا نائب رئيس مجلس الوزراء: "في الوقت الحالي هناك برامج قيد التطوير لتوفير التطعيمات لجميع الحاضرين في كأس العالم، ونأمل أن نتمكن من استضافته كحدث خالٍ من فيروس كورونا المستجد".
وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في فبراير الماضي إن نهائيات كأس العالم ستقام بحضور جماهيري كامل في قطر.

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