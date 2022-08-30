جامعة طيبة تستقبل أكثر من 70 ألف طالب وطالبة مع بداية الفصل الدراسي الأول

"السراني" للطلاب: أنتم تمرُّون بأهم مراحل حياتكم.. أوصيكم بالجدية والمثابرة

وجَّه رئيس جامعة طيبة، الدكتور عبدالعزيز السراني، كلمة بمناسبة بداية العام الجديد لطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، رحب فيها بالطلاب مقدمًا التهنئة لهم بحلول العام الدراسي الجديد، ومتمنيًا لهم حياة أكاديمية ناجحة ومتميزة.

وتفصيلاً، قال "السراني": "إن الجامعة أكملت جاهزيتها لاستقبالكم في بيئة دراسية وصحية ملائمة للعودة إلى قاعات الدراسة من خلال تجهيز القاعات الدراسية والمرافق العامة وصيانتها استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة لضمان استمرار العملية التعليمية بما يتوافق مع متطلبات السلامة العامة في ظل جائحة كورونا، وعودة أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب إلى مقار العمل والقاعات الدراسية في الجامعات، وتلقي جرعات اللقاح كاملة؛ إذ إنها - وكما تعلمون - مطلب رئيسي لدخول المباني والمدينة الجامعية".

وأضاف: "أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات، إنكم اليوم تمرون بمرحلة من أهم مراحل حياتكم؛ وأوصيكم بالجدية والمثابرة والصبر والإرادة والعزم لتحقيق طموحاتكم، والتحصيل والاستفادة من وقتكم. كما أن أبواب جامعتكم بعماداتها وأقسامها وإداراتها كافة مفتوحة لكم جميعًا لتيسير أموركم، وحل أي مشكلات تواجهكم، وذلك وفق التعليمات والأنظمة المعمولة".

وتابع: "أرحب بكم جميعًا مستجدين أو عائدين لمقاعد الدراسة، وأتمنى لكم رحلة دراسية ممتعة وحافلة بالعطاء والإبداع، ومزيدًا من التحصيل العلمي مستغلين بذلك الإمكانيات كافة المتاحة في الجامعة التي سوف تساعدكم -بإذن الله- على تحصيل علمي راقٍ ومثمر".

وقال لأعضاء هيئة التدريس: "أوصيكم بالطلاب والطالبات خيرًا، والاهتمام بهم منذ اليوم الأول للدراسة، والحرص على عكس الصورة المميزة والأهداف التي تسعى الجامعة لتحقيقها توافقًا مع مشروع التحول البرامجي بالجامعة، ومواكبته لتحقيق رؤية السعودية 2030. ولأن عضو هيئة التدريس بالجامعة هو المحك الرئيسي في تحقيق هذا التقدم والإنجاز بخُلقه وحُسن تعامله وعلمه، فإن ما تقدمونه لأبنائي الطلاب وبناتي الطالبات في مرحلتهم هذه سيكون له بالغ الأثر على أدائهم الدراسي، وحياتهم العلمية والعملية؛ وعليه أوصيكم جميعًا ببذل الجهود كافة لتواصل جامعة طيبة مسيرتها العملية، والنهوض بالعملية التعليمية".

وانتظم أكثر من 70 ألف طالب وطالبة في بداية العام الدراسي الجديد بمختلف فروع جامعة طيبة، وتفقَّد رئيس الجامعة، الدكتور عبدالعزيز السراني، صباح اليوم الأحد سير العملية التعليمية داخل الجامعة في يومها الأول، مع توافد الطلاب والطالبات على مختلف الكليات، وكذلك المسار الموحد بالجامعة في المدينة المنورة والفروع.