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أكثر من 1.6 مليون مشاركة في #مسابقة_مدرستي

383 مليون زيارة لـلمنصة منذ بدء الفصل الدراسي الأول

قالت منصة مدرستي، إن أكثر من 1.6 مليون مشاركة في مسابقة مدرستي التي أطلقتها وزارة التعليم أواخر شهر أكتوبر الماضي.

وأضافت المنصة عبر حسابها على تويتر: بتفاعلكم وإبداعكم.. أكثر من 1.6 مليون مشاركة في مسابقة مدرستي، وعدد الزيارات 383 مليون زيارة لـ #منصة_مدرستي منذ بدء الفصل الدراسي الأول، حتى نهاية الأسبوع الثالث عشر.

وفي سياق متصل أشارت وزارة التعليم، إلى 133 مليون مشاهدة لـ #قنوات_عين منذ بداية الفصل الدراسي الأول، حتى نهاية الأسبوع الثالث عشر.

منصة مدرستي وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 1.6 مليون مشاركة في #مسابقة_مدرستي
سبق

قالت منصة مدرستي، إن أكثر من 1.6 مليون مشاركة في مسابقة مدرستي التي أطلقتها وزارة التعليم أواخر شهر أكتوبر الماضي.

وأضافت المنصة عبر حسابها على تويتر: بتفاعلكم وإبداعكم.. أكثر من 1.6 مليون مشاركة في مسابقة مدرستي، وعدد الزيارات 383 مليون زيارة لـ #منصة_مدرستي منذ بدء الفصل الدراسي الأول، حتى نهاية الأسبوع الثالث عشر.

وفي سياق متصل أشارت وزارة التعليم، إلى 133 مليون مشاهدة لـ #قنوات_عين منذ بداية الفصل الدراسي الأول، حتى نهاية الأسبوع الثالث عشر.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
09:42 AM

أكثر من 1.6 مليون مشاركة في #مسابقة_مدرستي

383 مليون زيارة لـلمنصة منذ بدء الفصل الدراسي الأول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت منصة مدرستي، إن أكثر من 1.6 مليون مشاركة في مسابقة مدرستي التي أطلقتها وزارة التعليم أواخر شهر أكتوبر الماضي.

وأضافت المنصة عبر حسابها على تويتر: بتفاعلكم وإبداعكم.. أكثر من 1.6 مليون مشاركة في مسابقة مدرستي، وعدد الزيارات 383 مليون زيارة لـ #منصة_مدرستي منذ بدء الفصل الدراسي الأول، حتى نهاية الأسبوع الثالث عشر.

وفي سياق متصل أشارت وزارة التعليم، إلى 133 مليون مشاهدة لـ #قنوات_عين منذ بداية الفصل الدراسي الأول، حتى نهاية الأسبوع الثالث عشر.

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