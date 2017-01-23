النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة حائل": 2021 موعد انتهاء المشاكل الصحية بالمنطقة.. وربط المستشفيات بملف واحد

سيتم الانتهاء من مستشفى الولادة والأطفال و38 شركة تعمل على تجهيزه وتأثيثه

تصوير: بشير الزويمل: وعد مدير عام "صحة حائل" الدكتور حمود الشمري، خلال اللقاء الثاني مع المواطنين والإعلاميين بالمنطقة، في القاعة الرئيسية بمستشفى الملك سلمان التخصصي، بأن تنتهي جميع مشاكل الصحة بحائل، سواء المنشآت أو التخصصات، في عام 2021م.

وفي حديثه للحضور، أشار "الشمري" إلى أن مستشفى الولادة والأطفال بحي المصيف سيتم الانتهاء منه في نهاية العام الحالي، مفيداً بأن 38 شركة تعمل على تجهيزه وتأثيثه حالياً.

وأوضح "الشمري" أن جميع مستشفيات المنطقة الداخلية والطرفية سيتم ربطها بملف إلكتروني واحد، مبيناً أن أول جرعة للكيماوي ستُعطى للمرضى الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن اكتسب المختصون فيها مهارات في مدينة الملك فهد الطبية بالرياض.

وحول تعثر مستشفى حائل العام في حي الشفا، أوضح "الشمري" أنه سيكتمل العمل بالمشروع في عام 2021.

ووعد مدير "صحة حائل" المراكز الصحية، باستكمال جميع متطلباتها، مرجعاً السبب في تقصير بعضها إلى عدم رغبة الأطباء في العمل خارج مدينة حائل.

وحول التخصصات التي تتطلع "صحة حائل" لتوفيرها في عام 2019، أوضح أن مستشفى الملك سلمان التخصصي سيتم دعمه بعدة تخصصات منها: العيون والتجميل وزراعة القوقعة ومركز تبديل المفاصل والحروق وعمليات القلب.

وفي ختام حديثه، أكد أن "صحة حائل" تحرص على تحسين الخدمة الصحية بالمنطقة لتقديمها لجميع أبناء المنطقة.

وأتاح مدير "صحة حائل" للمواطنين والإعلاميين وقتاً للأسئلة والمقترحات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"صحة حائل": 2021 موعد انتهاء المشاكل الصحية بالمنطقة.. وربط المستشفيات بملف واحد
سبق

تصوير: بشير الزويمل: وعد مدير عام "صحة حائل" الدكتور حمود الشمري، خلال اللقاء الثاني مع المواطنين والإعلاميين بالمنطقة، في القاعة الرئيسية بمستشفى الملك سلمان التخصصي، بأن تنتهي جميع مشاكل الصحة بحائل، سواء المنشآت أو التخصصات، في عام 2021م.

وفي حديثه للحضور، أشار "الشمري" إلى أن مستشفى الولادة والأطفال بحي المصيف سيتم الانتهاء منه في نهاية العام الحالي، مفيداً بأن 38 شركة تعمل على تجهيزه وتأثيثه حالياً.

وأوضح "الشمري" أن جميع مستشفيات المنطقة الداخلية والطرفية سيتم ربطها بملف إلكتروني واحد، مبيناً أن أول جرعة للكيماوي ستُعطى للمرضى الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن اكتسب المختصون فيها مهارات في مدينة الملك فهد الطبية بالرياض.

وحول تعثر مستشفى حائل العام في حي الشفا، أوضح "الشمري" أنه سيكتمل العمل بالمشروع في عام 2021.

ووعد مدير "صحة حائل" المراكز الصحية، باستكمال جميع متطلباتها، مرجعاً السبب في تقصير بعضها إلى عدم رغبة الأطباء في العمل خارج مدينة حائل.

وحول التخصصات التي تتطلع "صحة حائل" لتوفيرها في عام 2019، أوضح أن مستشفى الملك سلمان التخصصي سيتم دعمه بعدة تخصصات منها: العيون والتجميل وزراعة القوقعة ومركز تبديل المفاصل والحروق وعمليات القلب.

وفي ختام حديثه، أكد أن "صحة حائل" تحرص على تحسين الخدمة الصحية بالمنطقة لتقديمها لجميع أبناء المنطقة.

وأتاح مدير "صحة حائل" للمواطنين والإعلاميين وقتاً للأسئلة والمقترحات.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
06:48 PM

"صحة حائل": 2021 موعد انتهاء المشاكل الصحية بالمنطقة.. وربط المستشفيات بملف واحد

سيتم الانتهاء من مستشفى الولادة والأطفال و38 شركة تعمل على تجهيزه وتأثيثه

A A A
خالد السليمي - حائل
0
712

تصوير: بشير الزويمل: وعد مدير عام "صحة حائل" الدكتور حمود الشمري، خلال اللقاء الثاني مع المواطنين والإعلاميين بالمنطقة، في القاعة الرئيسية بمستشفى الملك سلمان التخصصي، بأن تنتهي جميع مشاكل الصحة بحائل، سواء المنشآت أو التخصصات، في عام 2021م.

وفي حديثه للحضور، أشار "الشمري" إلى أن مستشفى الولادة والأطفال بحي المصيف سيتم الانتهاء منه في نهاية العام الحالي، مفيداً بأن 38 شركة تعمل على تجهيزه وتأثيثه حالياً.

وأوضح "الشمري" أن جميع مستشفيات المنطقة الداخلية والطرفية سيتم ربطها بملف إلكتروني واحد، مبيناً أن أول جرعة للكيماوي ستُعطى للمرضى الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن اكتسب المختصون فيها مهارات في مدينة الملك فهد الطبية بالرياض.

وحول تعثر مستشفى حائل العام في حي الشفا، أوضح "الشمري" أنه سيكتمل العمل بالمشروع في عام 2021.

ووعد مدير "صحة حائل" المراكز الصحية، باستكمال جميع متطلباتها، مرجعاً السبب في تقصير بعضها إلى عدم رغبة الأطباء في العمل خارج مدينة حائل.

وحول التخصصات التي تتطلع "صحة حائل" لتوفيرها في عام 2019، أوضح أن مستشفى الملك سلمان التخصصي سيتم دعمه بعدة تخصصات منها: العيون والتجميل وزراعة القوقعة ومركز تبديل المفاصل والحروق وعمليات القلب.

وفي ختام حديثه، أكد أن "صحة حائل" تحرص على تحسين الخدمة الصحية بالمنطقة لتقديمها لجميع أبناء المنطقة.

وأتاح مدير "صحة حائل" للمواطنين والإعلاميين وقتاً للأسئلة والمقترحات.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,669
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,352
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,584
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,512

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة