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ديسمبر المقبل .. "الفيصل" يرعى انطلاق معرض جدة الدولي للكتاب

400 دار نشر من 40 دولة و350 ألف عنوان .. و200 مؤلف بمنصات التوقيع

يرعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، افتتاح معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة خلال الفترة من ١٤ - ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤١هـ، الموافق ١١ - ٢١ ديسمبر ٢٠١٩م، على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية- شمالي محافظة جدة.

ووفقاً لمحافظة جدة، فإن قرابة ٤٠٠ دار نشر من ٤٠ دولة حول العالم ستشارك، إضافة إلى حضور ٣٥٠ ألف عنوان من شتى أوعية المعرفة لتلبية أذواق مختلف شرائح المجتمع وربطهم بالثقافة والقراءة وتنمية الحس الثقافي والاطلاع على المخزون الثقافي السعودي والعربي والعالمي، فيما يصعد أكثر من ٢٠٠ مؤلف ومؤلفة لمنصات توقيع الكتب بالمعرض.

وكان محافظ جدة رئيس اللجنة العليا للمعرض الأمير مشعل بن ماجد؛ قد ترأس الاجتماع التحضيري بحضور الجهات ذات العلاقة في ٢٧ المحرم الماضي، وأكّد عقب الاجتماع أهمية التحضير الجيد استعداداً لإطلاق هذا المعرض الذي يتربع على مساحة إجمالية تبلغ ٣٠ ألف متر مربع كواحد من أكبر المعارض المتخصصة في الوطن العربي، ووفقاً للتطلعات والآمال التي تنشدها أهداف المعرض وإظهار الحدث بالصورة التي تخدم توجيهات القيادة الرشيدة واهتمامها بصناعة الثقافة وتنمية روح الانتماء إلى الكتاب والاهتمام بحركة التأليف والنشر بشكل عام.

معرض جدة الدولي للكتاب مستشار خادم الحرمين الشريفين خالد الفيصل جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ديسمبر المقبل .. "الفيصل" يرعى انطلاق معرض جدة الدولي للكتاب
سبق

يرعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، افتتاح معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة خلال الفترة من ١٤ - ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤١هـ، الموافق ١١ - ٢١ ديسمبر ٢٠١٩م، على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية- شمالي محافظة جدة.

ووفقاً لمحافظة جدة، فإن قرابة ٤٠٠ دار نشر من ٤٠ دولة حول العالم ستشارك، إضافة إلى حضور ٣٥٠ ألف عنوان من شتى أوعية المعرفة لتلبية أذواق مختلف شرائح المجتمع وربطهم بالثقافة والقراءة وتنمية الحس الثقافي والاطلاع على المخزون الثقافي السعودي والعربي والعالمي، فيما يصعد أكثر من ٢٠٠ مؤلف ومؤلفة لمنصات توقيع الكتب بالمعرض.

وكان محافظ جدة رئيس اللجنة العليا للمعرض الأمير مشعل بن ماجد؛ قد ترأس الاجتماع التحضيري بحضور الجهات ذات العلاقة في ٢٧ المحرم الماضي، وأكّد عقب الاجتماع أهمية التحضير الجيد استعداداً لإطلاق هذا المعرض الذي يتربع على مساحة إجمالية تبلغ ٣٠ ألف متر مربع كواحد من أكبر المعارض المتخصصة في الوطن العربي، ووفقاً للتطلعات والآمال التي تنشدها أهداف المعرض وإظهار الحدث بالصورة التي تخدم توجيهات القيادة الرشيدة واهتمامها بصناعة الثقافة وتنمية روح الانتماء إلى الكتاب والاهتمام بحركة التأليف والنشر بشكل عام.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
12:34 PM

ديسمبر المقبل .. "الفيصل" يرعى انطلاق معرض جدة الدولي للكتاب

400 دار نشر من 40 دولة و350 ألف عنوان .. و200 مؤلف بمنصات التوقيع

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عبدالله الراجحي - جدة
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يرعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، افتتاح معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة خلال الفترة من ١٤ - ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤١هـ، الموافق ١١ - ٢١ ديسمبر ٢٠١٩م، على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية- شمالي محافظة جدة.

ووفقاً لمحافظة جدة، فإن قرابة ٤٠٠ دار نشر من ٤٠ دولة حول العالم ستشارك، إضافة إلى حضور ٣٥٠ ألف عنوان من شتى أوعية المعرفة لتلبية أذواق مختلف شرائح المجتمع وربطهم بالثقافة والقراءة وتنمية الحس الثقافي والاطلاع على المخزون الثقافي السعودي والعربي والعالمي، فيما يصعد أكثر من ٢٠٠ مؤلف ومؤلفة لمنصات توقيع الكتب بالمعرض.

وكان محافظ جدة رئيس اللجنة العليا للمعرض الأمير مشعل بن ماجد؛ قد ترأس الاجتماع التحضيري بحضور الجهات ذات العلاقة في ٢٧ المحرم الماضي، وأكّد عقب الاجتماع أهمية التحضير الجيد استعداداً لإطلاق هذا المعرض الذي يتربع على مساحة إجمالية تبلغ ٣٠ ألف متر مربع كواحد من أكبر المعارض المتخصصة في الوطن العربي، ووفقاً للتطلعات والآمال التي تنشدها أهداف المعرض وإظهار الحدث بالصورة التي تخدم توجيهات القيادة الرشيدة واهتمامها بصناعة الثقافة وتنمية روح الانتماء إلى الكتاب والاهتمام بحركة التأليف والنشر بشكل عام.

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