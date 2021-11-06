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الدوري يتوقف 15 يوماً.. والنهائي الآسيوي يؤجل "كلاسيكو" الهلال والاتحاد

لارتباط الأخضر بمباراتي أستراليا وفيتنام في تصفيات المونديال

ستتوقف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمدة 15 يوماً نظير ارتباط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بمباراتي أستراليا وفيتنام ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من المجموعة الثانية للدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر.

وسيعاود قطار دوري المحترفين السعودي انطلاقته يوم السبت الموافق 20 نوفمبر الجاري بإقامة 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة على أن تستكمل مبارياته يوم الأحد بأربع مواجهات أيضاً.

ومن المتوقع أن تقرر لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين في الأيام القليلة القادمة تأجيل كلاسيكو الكرة السعودية بين الهلال والاتحاد والمقرر إقامته في الحادي والعشرين من نوفمبر الحالي ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب ارتباط الهلال بنهائي دوري أبطال آسيا 2021م أمام بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي يوم 23 نوفمبر الجاري بالعاصمة السعودية الرياض .

الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الدوري يتوقف 15 يوماً.. والنهائي الآسيوي يؤجل "كلاسيكو" الهلال والاتحاد
سبق

ستتوقف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمدة 15 يوماً نظير ارتباط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بمباراتي أستراليا وفيتنام ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من المجموعة الثانية للدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر.

وسيعاود قطار دوري المحترفين السعودي انطلاقته يوم السبت الموافق 20 نوفمبر الجاري بإقامة 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة على أن تستكمل مبارياته يوم الأحد بأربع مواجهات أيضاً.

ومن المتوقع أن تقرر لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين في الأيام القليلة القادمة تأجيل كلاسيكو الكرة السعودية بين الهلال والاتحاد والمقرر إقامته في الحادي والعشرين من نوفمبر الحالي ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب ارتباط الهلال بنهائي دوري أبطال آسيا 2021م أمام بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي يوم 23 نوفمبر الجاري بالعاصمة السعودية الرياض .

06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
12:43 AM
اخر تعديل
06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
03:30 AM

الدوري يتوقف 15 يوماً.. والنهائي الآسيوي يؤجل "كلاسيكو" الهلال والاتحاد

لارتباط الأخضر بمباراتي أستراليا وفيتنام في تصفيات المونديال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ستتوقف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمدة 15 يوماً نظير ارتباط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بمباراتي أستراليا وفيتنام ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من المجموعة الثانية للدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر.

وسيعاود قطار دوري المحترفين السعودي انطلاقته يوم السبت الموافق 20 نوفمبر الجاري بإقامة 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة على أن تستكمل مبارياته يوم الأحد بأربع مواجهات أيضاً.

ومن المتوقع أن تقرر لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين في الأيام القليلة القادمة تأجيل كلاسيكو الكرة السعودية بين الهلال والاتحاد والمقرر إقامته في الحادي والعشرين من نوفمبر الحالي ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب ارتباط الهلال بنهائي دوري أبطال آسيا 2021م أمام بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي يوم 23 نوفمبر الجاري بالعاصمة السعودية الرياض .

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