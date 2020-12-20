تلقى راتب الحمداني لقاح فيروس كورونا؛ ليصبح أول مقيم يتلقى اللقاح بالسعودية. ويقيم الحمداني في السعودية منذ 23 عامًا، ويحمل الجنسية الفلسطينية. الحمداني الذي يعمل معلمًا، وألّف العديد من الكتب العلمية، كان يؤكد في حديثه لقناة العربية أن ما أجازته وزارة الصحة في السعودية وهيئة الغذاء والدواء هو لصالح المواطن أولاً، ثم المقيم على هذه الأرض الطيبة؛ لذلك سجلت وبادرت بأخذ هذا اللقاح، وأنا سعيد جدًّا بذلك. وقال المقيم راتب إن اللقاح سيكون آمنًا بإذن الله، والمؤكد أن الخبراء والعاملين في وزارة الصحة السعودية عملوا على فحص اللقاح، ومعرفة إذا كان هناك آثار جانبية مترتبة عليه. يُذكر أن وزارة الصحة تستمر في إعطاء اللقاح للمواطنين والمقيمين مجانًا، وأكثر من 400 ألف تلقوا الجرعة الأولى.

"راتب الحمداني" أول مقيم في ‫السعودية يتلقى لقاح كورونا.. وهنا ما تحدَّث به خالد الشاماني سبق 2020-12-20 تلقى راتب الحمداني لقاح فيروس كورونا؛ ليصبح أول مقيم يتلقى اللقاح بالسعودية. ويقيم الحمداني في السعودية منذ 23 عامًا، ويحمل الجنسية الفلسطينية.



الحمداني الذي يعمل معلمًا، وألّف العديد من الكتب العلمية، كان يؤكد في حديثه لقناة العربية أن ما أجازته وزارة الصحة في السعودية وهيئة الغذاء والدواء هو لصالح المواطن أولاً، ثم المقيم على هذه الأرض الطيبة؛ لذلك سجلت وبادرت بأخذ هذا اللقاح، وأنا سعيد جدًّا بذلك.



وقال المقيم راتب إن اللقاح سيكون آمنًا بإذن الله، والمؤكد أن الخبراء والعاملين في وزارة الصحة السعودية عملوا على فحص اللقاح، ومعرفة إذا كان هناك آثار جانبية مترتبة عليه.



يُذكر أن وزارة الصحة تستمر في إعطاء اللقاح للمواطنين والمقيمين مجانًا، وأكثر من 400 ألف تلقوا الجرعة الأولى.

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442 01:46 AM

"راتب الحمداني" أول مقيم في ‫السعودية يتلقى لقاح كورونا.. وهنا ما تحدَّث به قال: ما أجازته "الصحة" وهيئة الغذاء والدواء هو لصالح المواطن أولاً ثم المقيم





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تلقى راتب الحمداني لقاح فيروس كورونا؛ ليصبح أول مقيم يتلقى اللقاح بالسعودية. ويقيم الحمداني في السعودية منذ 23 عامًا، ويحمل الجنسية الفلسطينية.



الحمداني الذي يعمل معلمًا، وألّف العديد من الكتب العلمية، كان يؤكد في حديثه لقناة العربية أن ما أجازته وزارة الصحة في السعودية وهيئة الغذاء والدواء هو لصالح المواطن أولاً، ثم المقيم على هذه الأرض الطيبة؛ لذلك سجلت وبادرت بأخذ هذا اللقاح، وأنا سعيد جدًّا بذلك.



وقال المقيم راتب إن اللقاح سيكون آمنًا بإذن الله، والمؤكد أن الخبراء والعاملين في وزارة الصحة السعودية عملوا على فحص اللقاح، ومعرفة إذا كان هناك آثار جانبية مترتبة عليه.



يُذكر أن وزارة الصحة تستمر في إعطاء اللقاح للمواطنين والمقيمين مجانًا، وأكثر من 400 ألف تلقوا الجرعة الأولى.