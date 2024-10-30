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الدولار يصعد ويأخذ معه السندات.. ماذا جرى للذهب هذا الأسبوع؟

فيما ينتظر إعلان "المركزي الأمريكي" موعد بدء تقليص تدابير التحفيز

هبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى خلال أسبوع، اليوم الجمعة، بضغط من ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار؛ إذ سلطت بيانات أظهرت أن التضخم ظل حادًّا الشهر الماضي، الضوء مجددًا على اجتماع يعقد الأسبوع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي".

وبحلول الساعة 1432 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 1775.76 للأوقية "الأونصة"، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب للتسليم في ديسمبر 1.3 بالمئة إلى 1778.40 دولارًا للأوقية؛ بحسب "سبوتنيك عربي".

ومن المنتظر أن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" موعد بدء تقليص تدابير التحفيز الاقتصادي بعد اجتماع في الثاني والثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني؛ وفقًا لـ "رويترز".

ويؤدي خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة إلى زيادة العائد على السندات الحكومية وصعود الدولار؛ مما يقلل الإقبال على الذهب، لكن المخاوف العامة المتعلقة بارتفاع الأسعار أبقت الذهب والفضة على مسار تسجيل ارتفاع شهري بنحو واحد بالمئة وسبعة بالمئة على الترتيب.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 23.76 دولارًا للأوقية. وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1010.62 دولار للأوقية. وهبط البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 1955.08 دولارًا للأوقية.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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الدولار يصعد ويأخذ معه السندات.. ماذا جرى للذهب هذا الأسبوع؟
سبق

هبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى خلال أسبوع، اليوم الجمعة، بضغط من ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار؛ إذ سلطت بيانات أظهرت أن التضخم ظل حادًّا الشهر الماضي، الضوء مجددًا على اجتماع يعقد الأسبوع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي".

وبحلول الساعة 1432 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 1775.76 للأوقية "الأونصة"، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب للتسليم في ديسمبر 1.3 بالمئة إلى 1778.40 دولارًا للأوقية؛ بحسب "سبوتنيك عربي".

ومن المنتظر أن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" موعد بدء تقليص تدابير التحفيز الاقتصادي بعد اجتماع في الثاني والثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني؛ وفقًا لـ "رويترز".

ويؤدي خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة إلى زيادة العائد على السندات الحكومية وصعود الدولار؛ مما يقلل الإقبال على الذهب، لكن المخاوف العامة المتعلقة بارتفاع الأسعار أبقت الذهب والفضة على مسار تسجيل ارتفاع شهري بنحو واحد بالمئة وسبعة بالمئة على الترتيب.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 23.76 دولارًا للأوقية. وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1010.62 دولار للأوقية. وهبط البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 1955.08 دولارًا للأوقية.

29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443
07:49 PM

الدولار يصعد ويأخذ معه السندات.. ماذا جرى للذهب هذا الأسبوع؟

فيما ينتظر إعلان "المركزي الأمريكي" موعد بدء تقليص تدابير التحفيز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى خلال أسبوع، اليوم الجمعة، بضغط من ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار؛ إذ سلطت بيانات أظهرت أن التضخم ظل حادًّا الشهر الماضي، الضوء مجددًا على اجتماع يعقد الأسبوع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي".

وبحلول الساعة 1432 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 1775.76 للأوقية "الأونصة"، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب للتسليم في ديسمبر 1.3 بالمئة إلى 1778.40 دولارًا للأوقية؛ بحسب "سبوتنيك عربي".

ومن المنتظر أن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" موعد بدء تقليص تدابير التحفيز الاقتصادي بعد اجتماع في الثاني والثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني؛ وفقًا لـ "رويترز".

ويؤدي خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة إلى زيادة العائد على السندات الحكومية وصعود الدولار؛ مما يقلل الإقبال على الذهب، لكن المخاوف العامة المتعلقة بارتفاع الأسعار أبقت الذهب والفضة على مسار تسجيل ارتفاع شهري بنحو واحد بالمئة وسبعة بالمئة على الترتيب.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 23.76 دولارًا للأوقية. وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1010.62 دولار للأوقية. وهبط البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 1955.08 دولارًا للأوقية.

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