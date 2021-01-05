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"الأرصاد": أمطار ورياح على عسير تستمر حتى 7 مساءً

المركز الوطني: تصحب برياح نشطة وتشمل 7 محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية.

وتشمل الحالة مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والنماص وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى السابعة مساءً.

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"الأرصاد": أمطار ورياح على عسير تستمر حتى 7 مساءً
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية.

وتشمل الحالة مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والنماص وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى السابعة مساءً.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
01:06 PM

"الأرصاد": أمطار ورياح على عسير تستمر حتى 7 مساءً

المركز الوطني: تصحب برياح نشطة وتشمل 7 محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية.

وتشمل الحالة مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والنماص وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل، وتستمر حتى السابعة مساءً.

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