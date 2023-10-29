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شرطة الرياض: القبض على 17 مخالفاً لنظام الإقامة ارتكبوا جرائم سرقة مركبات متعطلة وتفكيك أجزائها وبيعها

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة قبضت على (17) مخالفاً لنظام الإقامة، منهم (14) من الجنسية السودانية، و (3) من الجنسيات الباكستانية والأفغانية والسورية، أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، ارتكبوا جرائم سرقة مركبات متعطلة، وتفكيك أجزائها وبيعها، والقبض على مواطنين قاما بإيواء المخالفين وإخفاء المسروقات، وتخزين أجزائها في مواقع تعود ملكيتها لهما، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلوا إلى النيابة العامة.

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شرطة الرياض: القبض على 17 مخالفاً لنظام الإقامة ارتكبوا جرائم سرقة مركبات متعطلة وتفكيك أجزائها وبيعها
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة قبضت على (17) مخالفاً لنظام الإقامة، منهم (14) من الجنسية السودانية، و (3) من الجنسيات الباكستانية والأفغانية والسورية، أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، ارتكبوا جرائم سرقة مركبات متعطلة، وتفكيك أجزائها وبيعها، والقبض على مواطنين قاما بإيواء المخالفين وإخفاء المسروقات، وتخزين أجزائها في مواقع تعود ملكيتها لهما، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلوا إلى النيابة العامة.

28 أكتوبر 2021 - 22 ربيع الأول 1443
08:41 PM

شرطة الرياض: القبض على 17 مخالفاً لنظام الإقامة ارتكبوا جرائم سرقة مركبات متعطلة وتفكيك أجزائها وبيعها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,589

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة قبضت على (17) مخالفاً لنظام الإقامة، منهم (14) من الجنسية السودانية، و (3) من الجنسيات الباكستانية والأفغانية والسورية، أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، ارتكبوا جرائم سرقة مركبات متعطلة، وتفكيك أجزائها وبيعها، والقبض على مواطنين قاما بإيواء المخالفين وإخفاء المسروقات، وتخزين أجزائها في مواقع تعود ملكيتها لهما، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلوا إلى النيابة العامة.

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142 مليون ..

20 أكتوبر
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