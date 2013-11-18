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وزارة العدل تطلق الإصدار الخامس للدليل المرئي لشروحات الخدمات الإلكترونية

أطلقت وزارة العدل الإصدار الخامس من الدليل المرئي لشروحات الخدمات الإلكترونية، متضمناً شرحاً لأبرز الخدمات العدلية الإلكترونية، في القضاء، التنفيذ، التوثيق، الصلح، وغيرها من الخدمات، من خلال خطوات بسيطة وميسرة عبر بوابة ناجز Najiz.sa ؛ ما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.

ويتميز الإصدار الخامس للدليل المرئي لشروحات الخدمات الإلكترونية بتحديث وإضافة شروحات للخدمات العدلية الجديدة عبر شرح خطوات مرئية تفصيلية لنحو 53 خدمة عدلية في قوالب تفاعلية، تمكن المستفيد من الوصول إلى الخدمة ومعرفة خطواتها بكل يسر وسهولة.

ويقدم الدليل في قطاع القضاء شروحات لمجموعة من الخدمات؛ منها طريقة الترافع المرئي والتقاضي الإلكتروني، وطلب تمديد مدة الترافع وجلسة التقاضي المرئية، وطريقة الترافع الكتابي، وخطوات إضافة ممثل نظامي، ورفع دعوى عمالية، وشرح كيفية تغيير موعد جلسة قضائية، وتقديم طلب نقض حكم عبر ناجز، وغيرها من الخدمات.

وتناول الإصدار الجديد للدليل العدلي شرح وبيان خدمات التنفيذ المختلفة، مثل كيفية الاستفادة من تقديم طلب تنفيذ جديد إلكتروني عبر ناجز، والتعرف على خطوات الاستفادة من التحديثات الجديدة لنظام التنفيذ عبر بوابة ناجز، وخطوات إضافة سند أمر إلكتروني، وخطوات المشاركة في المزاد الإلكتروني، وخدمة طلب طالب التنفيذ إعادة تطبيق الإجراءات القضائية، والدليل الإرشادي لمنصة نافذ.

أما في قطاع التوثيق فيتيح الدليل التعرف على كيفية الاستفادة من خدمة توثيق ورثة متوفى، وخطوات توثيق الحضانة من خلال الأم الحاضنة وثيق الحضانة من خلال الوكيل، وخطوات مصادقة الشهود لخدمة توثيق الحضانة، وكيفية تصديق عقد الزواج، وإصدار وكالة إلكترونية وكيفية الاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري إلكترونيًا، وشرح توثيق الوصية، الطلاق، والوقف، وغيرها من الخدمات.

كما تناول الدليل بيان مجموعة من خدمات الصلح، منها على سبيل المثال شرح تقديم طلب صلح، خطوات الاستعلام عن حالة طلب الصلح إلكترونيًا، إضافة إلى شرح عدد آخر من الخدمات المختلفة منها كيفية الاستفادة من صندوق النفقة، والتحقُّق من صحة فواتير فرجت.

يذكر أن وزارة العدل أطلقت العديد من الخدمات الإلكترونية في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها؛ مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وذلك من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa التي تقدم أكثر من 125 خدمة.

ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط: https://www.moj.gov.sa/Documents/Service_Explanations_Manual_V5.0.pdf

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وزارة العدل تطلق الإصدار الخامس للدليل المرئي لشروحات الخدمات الإلكترونية
سبق

أطلقت وزارة العدل الإصدار الخامس من الدليل المرئي لشروحات الخدمات الإلكترونية، متضمناً شرحاً لأبرز الخدمات العدلية الإلكترونية، في القضاء، التنفيذ، التوثيق، الصلح، وغيرها من الخدمات، من خلال خطوات بسيطة وميسرة عبر بوابة ناجز Najiz.sa ؛ ما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.

ويتميز الإصدار الخامس للدليل المرئي لشروحات الخدمات الإلكترونية بتحديث وإضافة شروحات للخدمات العدلية الجديدة عبر شرح خطوات مرئية تفصيلية لنحو 53 خدمة عدلية في قوالب تفاعلية، تمكن المستفيد من الوصول إلى الخدمة ومعرفة خطواتها بكل يسر وسهولة.

ويقدم الدليل في قطاع القضاء شروحات لمجموعة من الخدمات؛ منها طريقة الترافع المرئي والتقاضي الإلكتروني، وطلب تمديد مدة الترافع وجلسة التقاضي المرئية، وطريقة الترافع الكتابي، وخطوات إضافة ممثل نظامي، ورفع دعوى عمالية، وشرح كيفية تغيير موعد جلسة قضائية، وتقديم طلب نقض حكم عبر ناجز، وغيرها من الخدمات.

وتناول الإصدار الجديد للدليل العدلي شرح وبيان خدمات التنفيذ المختلفة، مثل كيفية الاستفادة من تقديم طلب تنفيذ جديد إلكتروني عبر ناجز، والتعرف على خطوات الاستفادة من التحديثات الجديدة لنظام التنفيذ عبر بوابة ناجز، وخطوات إضافة سند أمر إلكتروني، وخطوات المشاركة في المزاد الإلكتروني، وخدمة طلب طالب التنفيذ إعادة تطبيق الإجراءات القضائية، والدليل الإرشادي لمنصة نافذ.

أما في قطاع التوثيق فيتيح الدليل التعرف على كيفية الاستفادة من خدمة توثيق ورثة متوفى، وخطوات توثيق الحضانة من خلال الأم الحاضنة وثيق الحضانة من خلال الوكيل، وخطوات مصادقة الشهود لخدمة توثيق الحضانة، وكيفية تصديق عقد الزواج، وإصدار وكالة إلكترونية وكيفية الاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري إلكترونيًا، وشرح توثيق الوصية، الطلاق، والوقف، وغيرها من الخدمات.

كما تناول الدليل بيان مجموعة من خدمات الصلح، منها على سبيل المثال شرح تقديم طلب صلح، خطوات الاستعلام عن حالة طلب الصلح إلكترونيًا، إضافة إلى شرح عدد آخر من الخدمات المختلفة منها كيفية الاستفادة من صندوق النفقة، والتحقُّق من صحة فواتير فرجت.

يذكر أن وزارة العدل أطلقت العديد من الخدمات الإلكترونية في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها؛ مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وذلك من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa التي تقدم أكثر من 125 خدمة.

ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط: https://www.moj.gov.sa/Documents/Service_Explanations_Manual_V5.0.pdf

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
04:58 PM

وزارة العدل تطلق الإصدار الخامس للدليل المرئي لشروحات الخدمات الإلكترونية

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
221

أطلقت وزارة العدل الإصدار الخامس من الدليل المرئي لشروحات الخدمات الإلكترونية، متضمناً شرحاً لأبرز الخدمات العدلية الإلكترونية، في القضاء، التنفيذ، التوثيق، الصلح، وغيرها من الخدمات، من خلال خطوات بسيطة وميسرة عبر بوابة ناجز Najiz.sa ؛ ما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.

ويتميز الإصدار الخامس للدليل المرئي لشروحات الخدمات الإلكترونية بتحديث وإضافة شروحات للخدمات العدلية الجديدة عبر شرح خطوات مرئية تفصيلية لنحو 53 خدمة عدلية في قوالب تفاعلية، تمكن المستفيد من الوصول إلى الخدمة ومعرفة خطواتها بكل يسر وسهولة.

ويقدم الدليل في قطاع القضاء شروحات لمجموعة من الخدمات؛ منها طريقة الترافع المرئي والتقاضي الإلكتروني، وطلب تمديد مدة الترافع وجلسة التقاضي المرئية، وطريقة الترافع الكتابي، وخطوات إضافة ممثل نظامي، ورفع دعوى عمالية، وشرح كيفية تغيير موعد جلسة قضائية، وتقديم طلب نقض حكم عبر ناجز، وغيرها من الخدمات.

وتناول الإصدار الجديد للدليل العدلي شرح وبيان خدمات التنفيذ المختلفة، مثل كيفية الاستفادة من تقديم طلب تنفيذ جديد إلكتروني عبر ناجز، والتعرف على خطوات الاستفادة من التحديثات الجديدة لنظام التنفيذ عبر بوابة ناجز، وخطوات إضافة سند أمر إلكتروني، وخطوات المشاركة في المزاد الإلكتروني، وخدمة طلب طالب التنفيذ إعادة تطبيق الإجراءات القضائية، والدليل الإرشادي لمنصة نافذ.

أما في قطاع التوثيق فيتيح الدليل التعرف على كيفية الاستفادة من خدمة توثيق ورثة متوفى، وخطوات توثيق الحضانة من خلال الأم الحاضنة وثيق الحضانة من خلال الوكيل، وخطوات مصادقة الشهود لخدمة توثيق الحضانة، وكيفية تصديق عقد الزواج، وإصدار وكالة إلكترونية وكيفية الاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري إلكترونيًا، وشرح توثيق الوصية، الطلاق، والوقف، وغيرها من الخدمات.

كما تناول الدليل بيان مجموعة من خدمات الصلح، منها على سبيل المثال شرح تقديم طلب صلح، خطوات الاستعلام عن حالة طلب الصلح إلكترونيًا، إضافة إلى شرح عدد آخر من الخدمات المختلفة منها كيفية الاستفادة من صندوق النفقة، والتحقُّق من صحة فواتير فرجت.

يذكر أن وزارة العدل أطلقت العديد من الخدمات الإلكترونية في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها؛ مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وذلك من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa التي تقدم أكثر من 125 خدمة.

ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال الرابط: https://www.moj.gov.sa/Documents/Service_Explanations_Manual_V5.0.pdf

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