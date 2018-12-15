النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"دوائي" تدعم أبحاث المضادات الحيوية بأكثر من 54 ألف ريال

ضمن استراتيجية تحفز البحث العلمي في مجالات محددة ومهمة

أعلنت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي (جمعية دوائي)، اليوم الأحد، عن تفاصيل محور دعم الأبحاث التي تدرس ثقافة وسلوكيات المجتمع تجاه المضادات الحيوية، وتقدم "دوائي" حوافز للنشر والبحث العلمي في مجالات محددة في التعامل مع المضادات الحيوية بمبالغ تتجاوز 54 ألف ريال.

وتأتي تلك الحوافز ضمن استراتيجية جمعية "دوائي" للتعامل مع المضادات الحيوية ضمن مشروع "مضادك"، والذي يهدف لتدريب الممارسين الصحيين، ودعم أبحاث تدرس ثقافة وسلوكيات المجتمع مع المضادات الحيوية، وتعزيز التوعية المجتمعية على مدار ثلاث سنوات. وتستخدم "دوائي" استراتيجية تحفز البحث العلمي في مجالات محددة ومهمة لإيجاد أبحاث ذات جودة جيدة يبنى عليها برامج تعزيز صحة فاعلة مبنية على البراهين العلمية.

الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي جمعية دوائي المضادات الحيوية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"دوائي" تدعم أبحاث المضادات الحيوية بأكثر من 54 ألف ريال
سبق

أعلنت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي (جمعية دوائي)، اليوم الأحد، عن تفاصيل محور دعم الأبحاث التي تدرس ثقافة وسلوكيات المجتمع تجاه المضادات الحيوية، وتقدم "دوائي" حوافز للنشر والبحث العلمي في مجالات محددة في التعامل مع المضادات الحيوية بمبالغ تتجاوز 54 ألف ريال.

وتأتي تلك الحوافز ضمن استراتيجية جمعية "دوائي" للتعامل مع المضادات الحيوية ضمن مشروع "مضادك"، والذي يهدف لتدريب الممارسين الصحيين، ودعم أبحاث تدرس ثقافة وسلوكيات المجتمع مع المضادات الحيوية، وتعزيز التوعية المجتمعية على مدار ثلاث سنوات. وتستخدم "دوائي" استراتيجية تحفز البحث العلمي في مجالات محددة ومهمة لإيجاد أبحاث ذات جودة جيدة يبنى عليها برامج تعزيز صحة فاعلة مبنية على البراهين العلمية.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
02:29 PM

"دوائي" تدعم أبحاث المضادات الحيوية بأكثر من 54 ألف ريال

ضمن استراتيجية تحفز البحث العلمي في مجالات محددة ومهمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
732

أعلنت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي (جمعية دوائي)، اليوم الأحد، عن تفاصيل محور دعم الأبحاث التي تدرس ثقافة وسلوكيات المجتمع تجاه المضادات الحيوية، وتقدم "دوائي" حوافز للنشر والبحث العلمي في مجالات محددة في التعامل مع المضادات الحيوية بمبالغ تتجاوز 54 ألف ريال.

وتأتي تلك الحوافز ضمن استراتيجية جمعية "دوائي" للتعامل مع المضادات الحيوية ضمن مشروع "مضادك"، والذي يهدف لتدريب الممارسين الصحيين، ودعم أبحاث تدرس ثقافة وسلوكيات المجتمع مع المضادات الحيوية، وتعزيز التوعية المجتمعية على مدار ثلاث سنوات. وتستخدم "دوائي" استراتيجية تحفز البحث العلمي في مجالات محددة ومهمة لإيجاد أبحاث ذات جودة جيدة يبنى عليها برامج تعزيز صحة فاعلة مبنية على البراهين العلمية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,257
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,218
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,599
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,017

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة