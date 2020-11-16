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"كورونا" ينقل عدواه إلى 27354 إيطالياً في آخر 24 ساعة

الفيروس أنهى حياة 504 مرضى خلال المدة نفسها

أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 27354 إصابة و504 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن انخفاض الإصابات اليومية يعود لعدد الفحوصات التي أجريت أمس.

وأوضحت أنها أجرت 152663 فحصاً في اليوم الماضي مقابل 195275 فحصاً أمس، حيث بلغ عدد الإصابات فيه 33979.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" ينقل عدواه إلى 27354 إيطالياً في آخر 24 ساعة
سبق

أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 27354 إصابة و504 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن انخفاض الإصابات اليومية يعود لعدد الفحوصات التي أجريت أمس.

وأوضحت أنها أجرت 152663 فحصاً في اليوم الماضي مقابل 195275 فحصاً أمس، حيث بلغ عدد الإصابات فيه 33979.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
08:38 PM

"كورونا" ينقل عدواه إلى 27354 إيطالياً في آخر 24 ساعة

الفيروس أنهى حياة 504 مرضى خلال المدة نفسها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 27354 إصابة و504 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن انخفاض الإصابات اليومية يعود لعدد الفحوصات التي أجريت أمس.

وأوضحت أنها أجرت 152663 فحصاً في اليوم الماضي مقابل 195275 فحصاً أمس، حيث بلغ عدد الإصابات فيه 33979.

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