حصل النجم لاعب المنتخب السعودي والهلال سالم الدوسري على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام بيرسيبوليس ضمن الدور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا 2021م. وبصم الدوسري على أول أهداف فريقه الذي أنهى المباراة لمصلحته بثلاثية نظيفة، وذلك عند الدقيقة الـ27 قبل أن يمرر كرة الهدف الثالث على طبق من ذهب لزميله الفرنسي بافيتيمبي قوميز، الذي سجل أيضًا الهدف الثاني في المباراة.

سالم الدوسري يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة بيرسيبوليس صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-17 حصل النجم لاعب المنتخب السعودي والهلال سالم الدوسري على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام بيرسيبوليس ضمن الدور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا 2021م.



وبصم الدوسري على أول أهداف فريقه الذي أنهى المباراة لمصلحته بثلاثية نظيفة، وذلك عند الدقيقة الـ27 قبل أن يمرر كرة الهدف الثالث على طبق من ذهب لزميله الفرنسي بافيتيمبي قوميز، الذي سجل أيضًا الهدف الثاني في المباراة.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443 12:01 AM

اخر تعديل 17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443 01:27 AM

سالم الدوسري يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة بيرسيبوليس واصل حضوره وتألقه على مستوى القارة





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حصل النجم لاعب المنتخب السعودي والهلال سالم الدوسري على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام بيرسيبوليس ضمن الدور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا 2021م.



وبصم الدوسري على أول أهداف فريقه الذي أنهى المباراة لمصلحته بثلاثية نظيفة، وذلك عند الدقيقة الـ27 قبل أن يمرر كرة الهدف الثالث على طبق من ذهب لزميله الفرنسي بافيتيمبي قوميز، الذي سجل أيضًا الهدف الثاني في المباراة.