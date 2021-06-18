النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

4 أطفال في عضويته.. قرار بتأسيس مجلس تشاوري فريد بالرياض

يضم في تشكيله جهات حكومية عدة.. و"التميمي" يبلور أدواره وأهدافه

في بادرةٍ هي الأولى من نوعها، دفع تجمع الرياض الصحي الأول بالرياض، بأربعة أطفال في عضوية مجلس تشاوري يُعنى بالطفولة وقضاياها، تدخل في عضويته عدد من الجهات الحكومية والإدارات المعنية في التجمع الأول، وأطلق عليه "المجلس التشاوري للرعاية المتكاملة للطفولة".

وأصدر الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول الدكتور صالح التميمي؛ قرارًا يقضي بتشكيل مجلس الطفولة؛ يضم في عضويته 4 أطفال بالإضافة إلى أعضاء من عدة جهات حكومية، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للأطفال والمشاركة في صنع القرار، بما يلبي احتياجات المرضى وأسرهم في مراحل الطفولة، وتعزيز الشراكة الفعالة بين المرضى وأسرهم والفريق الطبي، حول ثقافة حماية حقوق الطفل، تنظيم المشاريع التي تُعنى بتجربة المريض وتوسع المبادرات في منشآت التجمع الأول.

ويتكون المجلس من جهات حكومية هي: "هيئة حقوق الإنسان، مجلس شؤون الأسرة، جمعية رعاية الطفولة، جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، جمعية سند الخيرية، المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، تعليم الطالبات والطلاب، لجنة الحماية من العنف الأسري، المركز السعودي لسلامة المرضى"، بالإضافة إلى عدد من الإدارات المعنية داخل منشآت تجمع الرياض الصحي الأول.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
4 أطفال في عضويته.. قرار بتأسيس مجلس تشاوري فريد بالرياض
سبق

في بادرةٍ هي الأولى من نوعها، دفع تجمع الرياض الصحي الأول بالرياض، بأربعة أطفال في عضوية مجلس تشاوري يُعنى بالطفولة وقضاياها، تدخل في عضويته عدد من الجهات الحكومية والإدارات المعنية في التجمع الأول، وأطلق عليه "المجلس التشاوري للرعاية المتكاملة للطفولة".

وأصدر الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول الدكتور صالح التميمي؛ قرارًا يقضي بتشكيل مجلس الطفولة؛ يضم في عضويته 4 أطفال بالإضافة إلى أعضاء من عدة جهات حكومية، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للأطفال والمشاركة في صنع القرار، بما يلبي احتياجات المرضى وأسرهم في مراحل الطفولة، وتعزيز الشراكة الفعالة بين المرضى وأسرهم والفريق الطبي، حول ثقافة حماية حقوق الطفل، تنظيم المشاريع التي تُعنى بتجربة المريض وتوسع المبادرات في منشآت التجمع الأول.

ويتكون المجلس من جهات حكومية هي: "هيئة حقوق الإنسان، مجلس شؤون الأسرة، جمعية رعاية الطفولة، جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، جمعية سند الخيرية، المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، تعليم الطالبات والطلاب، لجنة الحماية من العنف الأسري، المركز السعودي لسلامة المرضى"، بالإضافة إلى عدد من الإدارات المعنية داخل منشآت تجمع الرياض الصحي الأول.

18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
05:36 PM

4 أطفال في عضويته.. قرار بتأسيس مجلس تشاوري فريد بالرياض

يضم في تشكيله جهات حكومية عدة.. و"التميمي" يبلور أدواره وأهدافه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,336

في بادرةٍ هي الأولى من نوعها، دفع تجمع الرياض الصحي الأول بالرياض، بأربعة أطفال في عضوية مجلس تشاوري يُعنى بالطفولة وقضاياها، تدخل في عضويته عدد من الجهات الحكومية والإدارات المعنية في التجمع الأول، وأطلق عليه "المجلس التشاوري للرعاية المتكاملة للطفولة".

وأصدر الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول الدكتور صالح التميمي؛ قرارًا يقضي بتشكيل مجلس الطفولة؛ يضم في عضويته 4 أطفال بالإضافة إلى أعضاء من عدة جهات حكومية، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للأطفال والمشاركة في صنع القرار، بما يلبي احتياجات المرضى وأسرهم في مراحل الطفولة، وتعزيز الشراكة الفعالة بين المرضى وأسرهم والفريق الطبي، حول ثقافة حماية حقوق الطفل، تنظيم المشاريع التي تُعنى بتجربة المريض وتوسع المبادرات في منشآت التجمع الأول.

ويتكون المجلس من جهات حكومية هي: "هيئة حقوق الإنسان، مجلس شؤون الأسرة، جمعية رعاية الطفولة، جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، جمعية سند الخيرية، المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، تعليم الطالبات والطلاب، لجنة الحماية من العنف الأسري، المركز السعودي لسلامة المرضى"، بالإضافة إلى عدد من الإدارات المعنية داخل منشآت تجمع الرياض الصحي الأول.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,653
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,142
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,261
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,886

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة