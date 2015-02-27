النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 338 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 320 خلال الـ24 ساعة الماضية

فيديو.. خطأ بقيادة امرأة لسيارتها ينتهي بكارثة

شاهد: هذا أفضل ما حدث في تلك اللحظة

بسبب خطأ في قيادة سيارتها، اقتحمت عجوز امرأة أميركية، 82 عامًا، أحد المخابز في كاليفتون بنيويورك، حين ضغطت على دواسة الوقود بدلًا من الفرامل.

وشاهد المارّة العجوز تتجه نحو المخبز، وبدلًا من الفرامل استخدمت دواسة الوقود عن طريق الخطأ؛ ما تسبب بزيادة سرعتها واقتحامها للمخبز، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

وقال توم فورد زوج صاحبة المخبز: إنه قد سمع صوت تحطم كبير في منتصف المخبز، وتوجه مسرعًا إلى مكان الصوت ليرى سيارة المرأة تشتعل.

وأضاف أنه كان متواجدًا في مكان تسجيل المدفوعات قبل حصول الحادثة وسماعه صوت الحطام؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وأشار فورد إلى أن أفضل ما في الأمر أن جميع الناس في المخبز كانوا بعيدين عن مكان الاصطدام.

https://www.youtube.com/watch?v=kvQDm81fV2E

الرئيسية/ محطات

اعلان
فيديو.. خطأ بقيادة امرأة لسيارتها ينتهي بكارثة
سبق

بسبب خطأ في قيادة سيارتها، اقتحمت عجوز امرأة أميركية، 82 عامًا، أحد المخابز في كاليفتون بنيويورك، حين ضغطت على دواسة الوقود بدلًا من الفرامل.

وشاهد المارّة العجوز تتجه نحو المخبز، وبدلًا من الفرامل استخدمت دواسة الوقود عن طريق الخطأ؛ ما تسبب بزيادة سرعتها واقتحامها للمخبز، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

وقال توم فورد زوج صاحبة المخبز: إنه قد سمع صوت تحطم كبير في منتصف المخبز، وتوجه مسرعًا إلى مكان الصوت ليرى سيارة المرأة تشتعل.

وأضاف أنه كان متواجدًا في مكان تسجيل المدفوعات قبل حصول الحادثة وسماعه صوت الحطام؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وأشار فورد إلى أن أفضل ما في الأمر أن جميع الناس في المخبز كانوا بعيدين عن مكان الاصطدام.

https://www.youtube.com/watch?v=kvQDm81fV2E

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
02:16 PM

فيديو.. خطأ بقيادة امرأة لسيارتها ينتهي بكارثة

شاهد: هذا أفضل ما حدث في تلك اللحظة

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
8,701

بسبب خطأ في قيادة سيارتها، اقتحمت عجوز امرأة أميركية، 82 عامًا، أحد المخابز في كاليفتون بنيويورك، حين ضغطت على دواسة الوقود بدلًا من الفرامل.

وشاهد المارّة العجوز تتجه نحو المخبز، وبدلًا من الفرامل استخدمت دواسة الوقود عن طريق الخطأ؛ ما تسبب بزيادة سرعتها واقتحامها للمخبز، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

وقال توم فورد زوج صاحبة المخبز: إنه قد سمع صوت تحطم كبير في منتصف المخبز، وتوجه مسرعًا إلى مكان الصوت ليرى سيارة المرأة تشتعل.

وأضاف أنه كان متواجدًا في مكان تسجيل المدفوعات قبل حصول الحادثة وسماعه صوت الحطام؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وأشار فورد إلى أن أفضل ما في الأمر أن جميع الناس في المخبز كانوا بعيدين عن مكان الاصطدام.

https://www.youtube.com/watch?v=kvQDm81fV2E

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,490
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,792
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,304
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,849

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة