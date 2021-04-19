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محادثات فيينا حول "النووي الإيراني" تدخل مرحلة الصياغة .. وتوقع إسرائيلي بعودة أمريكا للاتفاق

المبعوث الروسي أشار إلى انتقالها إلى خطوات محددة صوب الهدف

أفاد المبعوث الروسي للمنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف، اليوم (الاثنين)، بأن محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني، دخلت مرحلة الصياغة.

وقال "أوليانوف" في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "تلخيصاً لنتائج أسبوعين من المداولات حول استعادة الاتفاق النووي، يمكننا ملاحظة أن المفاوضات دخلت مرحلة الصياغة".

وأضاف: "لا تزال الحلول العملية بعيدة، لكننا انتقلنا من الكلمات العامة، إلى الاتفاق على خطوات محددة نحو الهدف"، وفقاً لـ"الشرق".

من ناحيته، وصف مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، محادثات فيينا بـ"البناءة".

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين كبار في المخابرات الإسرائيلية، أن إسرائيل تتوقع أن تنتهي محادثات فيينا الحالية بعودة الولايات المتحدة مجدداً إلى الاتفاق النووي المبرم بين القوى الكبرى وإيران في عام 2015.

الرئيسية/ أخبار العالم

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محادثات فيينا حول "النووي الإيراني" تدخل مرحلة الصياغة .. وتوقع إسرائيلي بعودة أمريكا للاتفاق
سبق

أفاد المبعوث الروسي للمنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف، اليوم (الاثنين)، بأن محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني، دخلت مرحلة الصياغة.

وقال "أوليانوف" في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "تلخيصاً لنتائج أسبوعين من المداولات حول استعادة الاتفاق النووي، يمكننا ملاحظة أن المفاوضات دخلت مرحلة الصياغة".

وأضاف: "لا تزال الحلول العملية بعيدة، لكننا انتقلنا من الكلمات العامة، إلى الاتفاق على خطوات محددة نحو الهدف"، وفقاً لـ"الشرق".

من ناحيته، وصف مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، محادثات فيينا بـ"البناءة".

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين كبار في المخابرات الإسرائيلية، أن إسرائيل تتوقع أن تنتهي محادثات فيينا الحالية بعودة الولايات المتحدة مجدداً إلى الاتفاق النووي المبرم بين القوى الكبرى وإيران في عام 2015.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
02:36 PM

محادثات فيينا حول "النووي الإيراني" تدخل مرحلة الصياغة .. وتوقع إسرائيلي بعودة أمريكا للاتفاق

المبعوث الروسي أشار إلى انتقالها إلى خطوات محددة صوب الهدف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد المبعوث الروسي للمنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف، اليوم (الاثنين)، بأن محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني، دخلت مرحلة الصياغة.

وقال "أوليانوف" في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "تلخيصاً لنتائج أسبوعين من المداولات حول استعادة الاتفاق النووي، يمكننا ملاحظة أن المفاوضات دخلت مرحلة الصياغة".

وأضاف: "لا تزال الحلول العملية بعيدة، لكننا انتقلنا من الكلمات العامة، إلى الاتفاق على خطوات محددة نحو الهدف"، وفقاً لـ"الشرق".

من ناحيته، وصف مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، محادثات فيينا بـ"البناءة".

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين كبار في المخابرات الإسرائيلية، أن إسرائيل تتوقع أن تنتهي محادثات فيينا الحالية بعودة الولايات المتحدة مجدداً إلى الاتفاق النووي المبرم بين القوى الكبرى وإيران في عام 2015.

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