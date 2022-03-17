"الصحة" تعلن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف أخصائيي تمريض

دعت المرشحين والمرشحات مراجعة المديريات ابتداءً من الأحد القادم

أعلنت وزارة الصحة عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف (أخصائيي تمريض)، ودعت الوزارة المرشحين والمرشحات المتقدمين والمتقدمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية على فئة: (أخصائي تمريض)، والمعلن عنها خلال شهر فبراير 2020م، لمراجعة مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات حسب جهة الترشيح، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2020/03/22م؛ وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم، مصطحبين معهم أصول الوثائق التالية:

الهوية الوطنية، مع نسخة منها.ووثيقة التخرج، مع نسخة منها، موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

وبينت أن الحاصلين على المؤهلات الخارجية، يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل، والسجل الأكاديمي وشهادة الامتياز وشهادة التصنيف، وبطاقة التسجيل المهني سارية المفعول والخبرات إن وجدت.

للاطلاع على أسماء المرشحين

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Documents/2020-03-17-001.pdf

للاطلاع على أسماء المرشحاتhttps://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Documents/2020-03-17-002.pdf

