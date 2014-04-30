بالفيديو.. كابتن طيار للمسافرين: لا تزيدوا طين "المطبات الهوائية" بلّة بالصراخ والبكاء

أكد أنها لا تضر ولا تؤثر على الطائرة ولا تسقطها أو تطيحها بأي حال

شدد الكابتن طيار عبدالله الغامدي، في رسالة طمأنينة لجميع المسافرين، على أن المطبات الهوائية لا تؤثر على الطائرة ولا تسقطها.

وعلّق الطيار "الغامدي"، الذي يحمل خبرة أكثر من 32 عاماً في مجال الطيران، على مقطع فيديو انتشر بشأن حالة الهلع داخل الطائرة العائدة من القصيم للرياض صباح الخميس الماضي بسب تغيرات الأحوال الجوية.

وطالب جميع المسافرين والركاب بالتزام الهدوء والطمأنينة أثناء تعرض الطائرة لمطبات هوائية، وقال: اجلسوا في أماكنكم على مقاعدكم واربطوا أحزمتكم وثقوا بالله وبرحمته وحفظه وبأن سلامة الركاب والمسافرين والطائرة أولوية قُصوى لدي كل الطيارين.

وعن سبب عدم إعلان الطيار للركاب بوجود المطبات الهوائية، أشار إلى أن الطيار يجهل وجودها لأنها هواء ولا تشاهد ، وربما تحدث القلق والتوتر لدى بعض المسافرين.

وأضاف: المطبات الهوائية مزعجة ومقلقة لكن لا تزيدوا الطين بلة بالصياح والبكاء.

وأردف: كلنا نعرف الله سبحانه في السراء والضراء، لكن تصرفات بعض الركاب خاصة النساء تزيد من انفعالات ومشاعر الرعب والانهيار داخل الطائرة حتى الذي كان لا يخاف أصبح يشعر بالخوف.

وتابع: قد تقع حالات هستيريا وإغماء ويصبح وقتها الطيار بين مشكلتين الاولى مواجهة الاحوال الجوية والتعامل معها والثانية حالات صحية طارئة وأرواح داخل الطائرة يجب المحافظة عليها.

وقال "الغامدي": المبالغة في ردة الفعل من قبل الركاب أثناء الحالات الطارئة "مصيبة"، ويجب الالتزام بذكر الله والمحافظة على الهدوء.

وأضاف: قلتها وأقولها مليون مرة وخذوا هذا الكلام وانقلوه عني: المطبات الهوائية لا تضر ولا تؤثر على الطائرة ولا تسقطها ولا تطيحها بأي حال من الأحوال، بل تؤثر في الراكب الذي لم يلتزم بربط حزام الأمان وغير المتبع لأوامر السلامة.