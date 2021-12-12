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جدة على موعد مع أولى ورش "استمطار السحب" الأحد المقبل

يعتزم المركز الوطني للأرصاد بالمملكة؛ الأحد المقبل، تنفيذ ورشة العمل الأولى "عمليات الطيران للبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب "بجدة.

يأتي ذلك بمشاركة الجهات المعنية بعمليات الاستمطار بالمملكة.

وبثّ المركز مقطع فيديو تعريفي لعملية استمطار السحب، وكيف يساعد ذلك في تعديل الطقس بهدف تغيير كمية الأمطار المتساقطة من السحب أو نوعيتها، وذلك عن طريق نشر بعض المواد في الهواء لتعمل على تكاثف السحب.

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جدة على موعد مع أولى ورش "استمطار السحب" الأحد المقبل
سبق

يعتزم المركز الوطني للأرصاد بالمملكة؛ الأحد المقبل، تنفيذ ورشة العمل الأولى "عمليات الطيران للبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب "بجدة.

يأتي ذلك بمشاركة الجهات المعنية بعمليات الاستمطار بالمملكة.

وبثّ المركز مقطع فيديو تعريفي لعملية استمطار السحب، وكيف يساعد ذلك في تعديل الطقس بهدف تغيير كمية الأمطار المتساقطة من السحب أو نوعيتها، وذلك عن طريق نشر بعض المواد في الهواء لتعمل على تكاثف السحب.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
09:01 PM

جدة على موعد مع أولى ورش "استمطار السحب" الأحد المقبل

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
15,761

يعتزم المركز الوطني للأرصاد بالمملكة؛ الأحد المقبل، تنفيذ ورشة العمل الأولى "عمليات الطيران للبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب "بجدة.

يأتي ذلك بمشاركة الجهات المعنية بعمليات الاستمطار بالمملكة.

وبثّ المركز مقطع فيديو تعريفي لعملية استمطار السحب، وكيف يساعد ذلك في تعديل الطقس بهدف تغيير كمية الأمطار المتساقطة من السحب أو نوعيتها، وذلك عن طريق نشر بعض المواد في الهواء لتعمل على تكاثف السحب.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,460
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,690
38 مليار ..

38 مليار ..

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2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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