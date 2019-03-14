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بالفيديو .. "التحالف" يستهدف عناصر إرهابية حوثية في جبهة مأرب

الضربات أصابت أهدافها بدقة عالية

نجحت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في إصابة أهداف عدة ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني.

وتفصيلاً، استهدفت القوات عناصر إرهابية من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني في مأرب، وأصابت الضربات أهدافها بدقة عالية.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. "التحالف" يستهدف عناصر إرهابية حوثية في جبهة مأرب
سبق

نجحت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في إصابة أهداف عدة ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني.

وتفصيلاً، استهدفت القوات عناصر إرهابية من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني في مأرب، وأصابت الضربات أهدافها بدقة عالية.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
08:50 PM

بالفيديو .. "التحالف" يستهدف عناصر إرهابية حوثية في جبهة مأرب

الضربات أصابت أهدافها بدقة عالية

A A A
محمد المواسي - الرياض
0
2,299

نجحت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في إصابة أهداف عدة ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني.

وتفصيلاً، استهدفت القوات عناصر إرهابية من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني في مأرب، وأصابت الضربات أهدافها بدقة عالية.

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