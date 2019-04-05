"الأرصاد" تنبه من رياح مثيرة للأتربة على "تبوك"

"المدني" يحذّر قائدي المركبات على الطرق السريعة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقة تبوك.

وتشمل الحالة: (تبوك، وتيماء، وضباء، والوجه، والبدع، والأجزاء المجاورة)، وتستمر حتى السابعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصةً مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.