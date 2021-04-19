النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ليومين متتاليين.. أحياء "حرازات جدة" تعاني من انقطاع المياه

بسبب عدم توافر الصهاريج وسط مطالبات الأهالي بحلول عاجلة

تعاني معظم أحياء الحرازات شرق جدة من نقص في صهاريج المياه التي تخدم تلك الأحياء، مما أدى لانقطاع المياه عن عدد من المنازل لما يقارب اليومين.

واشتكى سكان الحي من عدم توفر الصهاريج عند الدخول على موقع شركة المياه الوطنية الإلكتروني واعتذار الشركة عن قبول الطلبات ومحاولة الطلب لاحقاً بحجة عدم توفر صهاريج في الوقت الحالي.

وأدى انقطاع المياه إلى تضرر سكان أحياء الحرازات وسط مطالبات للشركة بإيجاد حل للمشكلة خاصة في هذه الأيام التي تشهد استهلاكاً للمياه خلال شهر رمضان المبارك وضرورة توفير صهاريج تفي باحتياجات المنازل.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
ليومين متتاليين.. أحياء "حرازات جدة" تعاني من انقطاع المياه
سبق

تعاني معظم أحياء الحرازات شرق جدة من نقص في صهاريج المياه التي تخدم تلك الأحياء، مما أدى لانقطاع المياه عن عدد من المنازل لما يقارب اليومين.

واشتكى سكان الحي من عدم توفر الصهاريج عند الدخول على موقع شركة المياه الوطنية الإلكتروني واعتذار الشركة عن قبول الطلبات ومحاولة الطلب لاحقاً بحجة عدم توفر صهاريج في الوقت الحالي.

وأدى انقطاع المياه إلى تضرر سكان أحياء الحرازات وسط مطالبات للشركة بإيجاد حل للمشكلة خاصة في هذه الأيام التي تشهد استهلاكاً للمياه خلال شهر رمضان المبارك وضرورة توفير صهاريج تفي باحتياجات المنازل.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
11:38 AM

ليومين متتاليين.. أحياء "حرازات جدة" تعاني من انقطاع المياه

بسبب عدم توافر الصهاريج وسط مطالبات الأهالي بحلول عاجلة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
2
533

تعاني معظم أحياء الحرازات شرق جدة من نقص في صهاريج المياه التي تخدم تلك الأحياء، مما أدى لانقطاع المياه عن عدد من المنازل لما يقارب اليومين.

واشتكى سكان الحي من عدم توفر الصهاريج عند الدخول على موقع شركة المياه الوطنية الإلكتروني واعتذار الشركة عن قبول الطلبات ومحاولة الطلب لاحقاً بحجة عدم توفر صهاريج في الوقت الحالي.

وأدى انقطاع المياه إلى تضرر سكان أحياء الحرازات وسط مطالبات للشركة بإيجاد حل للمشكلة خاصة في هذه الأيام التي تشهد استهلاكاً للمياه خلال شهر رمضان المبارك وضرورة توفير صهاريج تفي باحتياجات المنازل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,218
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,102
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,466
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,503

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر
الربع الخالي يروي عطش الأهالي

الربع الخالي يروي عطش الأهالي

علي آل شرمة
حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

يحيى فقيهي
الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة