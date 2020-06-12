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"رسال" تطلق منصة ( Glee ) لبناء برامج الإهداء والجوائز للشركات

تتيح إمكانية الوصول لـ120 علامة تجارية و1000 هدية ومكافأة

أعلنت شركة "رسال"، المنصة الرقمية المتخصصة في حلول وتجارب الإهداء، عن إطلاق منتجها الجديد (Glee) وهو منصة رقمية مخصصة لقطاع الشركات والمنظمات بكافة أحجامها لمساعدتها في بناء برامج الإهداء والولاء والترويج والجوائز بشكل بسيط ومبتكر ومساعدتها في إهداء عملائها, موظفيها وشركائها بأسهل طريقة ممكنة.

وفي التفاصيل، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة رسال "حاتم الكاملي": أن هذه الخطوة هي امتداد للخطوات السابقة لبناء منظومة متكاملة لحلول الإهداء ابتداء من متجر رسال للأفراد والذي يتوسع بشكل كبير, مروراً بخدمة حساب الشركات والذي يمكن الشركات من إدارة طلبات الهدايا بشكل مبسط, وصولاً إلى منتج Glee والذي يتيح للشركات بناء وإعادة تصميم برامح المكافآت والهدايا وربطه بأنظمة الموارد البشرية وبرامج العملاء عبر الواجهات البرمجية API، كما يتيح إمكانية الوصول لأكثر من 120 علامة تجارية و1000 هدية ومكافأة , بالإضافة لإرسال عدد كبير من الهدايا في ثواني وإتاحة تتبع المكافآت والهدايا وقياس تفاعل المستقبلين لهذه الهدايا وعدد من المزايا والخدمات الأخرى".

يذكر أن شركة رسال تأسست في نهاية 2016, وهي منصة رقمية مختصة في الإهداء انطلقت من جدة وتمكنت من توسيع خدماتها لأكثر من 40 مدينة سعودية بالإضافة لمصر والأردن, كما تقدم عدداً متنوعاً من الهدايا للأفراد عبر منصتها الرقمية وتوفر حلولاً تقنية متقدمة للإهداء والمكافآت لقطاع الشركات والمنشآت الحكومية بالإضافة لشراكاتها مع أكثر من 200 شركة وعلامة تجارية كمجموعة لاند مارك, شركة جرير, مجموعة أبيرال والنهدي والعثيم ودومينوز بيتزا, ومنصة نون وكريم ومرسول وستارز بلاي وجيوردانو وبودي شوب وغيرها من الشراكات المميزة.

شركة رسال

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"رسال" تطلق منصة ( Glee ) لبناء برامج الإهداء والجوائز للشركات
سبق

أعلنت شركة "رسال"، المنصة الرقمية المتخصصة في حلول وتجارب الإهداء، عن إطلاق منتجها الجديد (Glee) وهو منصة رقمية مخصصة لقطاع الشركات والمنظمات بكافة أحجامها لمساعدتها في بناء برامج الإهداء والولاء والترويج والجوائز بشكل بسيط ومبتكر ومساعدتها في إهداء عملائها, موظفيها وشركائها بأسهل طريقة ممكنة.

وفي التفاصيل، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة رسال "حاتم الكاملي": أن هذه الخطوة هي امتداد للخطوات السابقة لبناء منظومة متكاملة لحلول الإهداء ابتداء من متجر رسال للأفراد والذي يتوسع بشكل كبير, مروراً بخدمة حساب الشركات والذي يمكن الشركات من إدارة طلبات الهدايا بشكل مبسط, وصولاً إلى منتج Glee والذي يتيح للشركات بناء وإعادة تصميم برامح المكافآت والهدايا وربطه بأنظمة الموارد البشرية وبرامج العملاء عبر الواجهات البرمجية API، كما يتيح إمكانية الوصول لأكثر من 120 علامة تجارية و1000 هدية ومكافأة , بالإضافة لإرسال عدد كبير من الهدايا في ثواني وإتاحة تتبع المكافآت والهدايا وقياس تفاعل المستقبلين لهذه الهدايا وعدد من المزايا والخدمات الأخرى".

يذكر أن شركة رسال تأسست في نهاية 2016, وهي منصة رقمية مختصة في الإهداء انطلقت من جدة وتمكنت من توسيع خدماتها لأكثر من 40 مدينة سعودية بالإضافة لمصر والأردن, كما تقدم عدداً متنوعاً من الهدايا للأفراد عبر منصتها الرقمية وتوفر حلولاً تقنية متقدمة للإهداء والمكافآت لقطاع الشركات والمنشآت الحكومية بالإضافة لشراكاتها مع أكثر من 200 شركة وعلامة تجارية كمجموعة لاند مارك, شركة جرير, مجموعة أبيرال والنهدي والعثيم ودومينوز بيتزا, ومنصة نون وكريم ومرسول وستارز بلاي وجيوردانو وبودي شوب وغيرها من الشراكات المميزة.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
11:36 PM

"رسال" تطلق منصة ( Glee ) لبناء برامج الإهداء والجوائز للشركات

تتيح إمكانية الوصول لـ120 علامة تجارية و1000 هدية ومكافأة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "رسال"، المنصة الرقمية المتخصصة في حلول وتجارب الإهداء، عن إطلاق منتجها الجديد (Glee) وهو منصة رقمية مخصصة لقطاع الشركات والمنظمات بكافة أحجامها لمساعدتها في بناء برامج الإهداء والولاء والترويج والجوائز بشكل بسيط ومبتكر ومساعدتها في إهداء عملائها, موظفيها وشركائها بأسهل طريقة ممكنة.

وفي التفاصيل، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة رسال "حاتم الكاملي": أن هذه الخطوة هي امتداد للخطوات السابقة لبناء منظومة متكاملة لحلول الإهداء ابتداء من متجر رسال للأفراد والذي يتوسع بشكل كبير, مروراً بخدمة حساب الشركات والذي يمكن الشركات من إدارة طلبات الهدايا بشكل مبسط, وصولاً إلى منتج Glee والذي يتيح للشركات بناء وإعادة تصميم برامح المكافآت والهدايا وربطه بأنظمة الموارد البشرية وبرامج العملاء عبر الواجهات البرمجية API، كما يتيح إمكانية الوصول لأكثر من 120 علامة تجارية و1000 هدية ومكافأة , بالإضافة لإرسال عدد كبير من الهدايا في ثواني وإتاحة تتبع المكافآت والهدايا وقياس تفاعل المستقبلين لهذه الهدايا وعدد من المزايا والخدمات الأخرى".

يذكر أن شركة رسال تأسست في نهاية 2016, وهي منصة رقمية مختصة في الإهداء انطلقت من جدة وتمكنت من توسيع خدماتها لأكثر من 40 مدينة سعودية بالإضافة لمصر والأردن, كما تقدم عدداً متنوعاً من الهدايا للأفراد عبر منصتها الرقمية وتوفر حلولاً تقنية متقدمة للإهداء والمكافآت لقطاع الشركات والمنشآت الحكومية بالإضافة لشراكاتها مع أكثر من 200 شركة وعلامة تجارية كمجموعة لاند مارك, شركة جرير, مجموعة أبيرال والنهدي والعثيم ودومينوز بيتزا, ومنصة نون وكريم ومرسول وستارز بلاي وجيوردانو وبودي شوب وغيرها من الشراكات المميزة.

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