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"السياحة" تعلّق خدمة البوفيهات بالمطاعم والخيام والقاعات لمرافق الإيواء في رمضان

تجنباً للمخاطر الوبائية التي قد تنشأ من التجمعات وهدّدت بمعاقبة المخالفين

علّقت وزارة السياحة خدمة البوفيهات في المطاعم والخيام والقاعات التابعة لمرافق الإيواء خلال شهر رمضان.

وأبلغت الوزارة مشغّلي مرافق الإيواء السياحي، بأنه انطلاقاً من حرص حكومة المملكة على حماية صحة المواطنين والمقيمين والزائرين وضمان سلامتهم، ولتجنب المخاطر الوبائية التي قد تنشأ خلال شهر رمضان المبارك، من خلال التجمعات والزحام خلال فترة ما قبل الإفطار والسحور، تقرّر تعليق خدمة البوفيهات في المطاعم والخيام والقاعات التابعة لمرافق الإيواء السياحي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.

وأكّدت الوزارة ضرورة الالتزام بالتعليمات، مشيرة إلى أنه في حال المخالفة فسيتم تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.

وزارة السياحة مرافق الإيواء السياحي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السياحة" تعلّق خدمة البوفيهات بالمطاعم والخيام والقاعات لمرافق الإيواء في رمضان
سبق

علّقت وزارة السياحة خدمة البوفيهات في المطاعم والخيام والقاعات التابعة لمرافق الإيواء خلال شهر رمضان.

وأبلغت الوزارة مشغّلي مرافق الإيواء السياحي، بأنه انطلاقاً من حرص حكومة المملكة على حماية صحة المواطنين والمقيمين والزائرين وضمان سلامتهم، ولتجنب المخاطر الوبائية التي قد تنشأ خلال شهر رمضان المبارك، من خلال التجمعات والزحام خلال فترة ما قبل الإفطار والسحور، تقرّر تعليق خدمة البوفيهات في المطاعم والخيام والقاعات التابعة لمرافق الإيواء السياحي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.

وأكّدت الوزارة ضرورة الالتزام بالتعليمات، مشيرة إلى أنه في حال المخالفة فسيتم تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
12:44 PM

"السياحة" تعلّق خدمة البوفيهات بالمطاعم والخيام والقاعات لمرافق الإيواء في رمضان

تجنباً للمخاطر الوبائية التي قد تنشأ من التجمعات وهدّدت بمعاقبة المخالفين

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
3
25,129

علّقت وزارة السياحة خدمة البوفيهات في المطاعم والخيام والقاعات التابعة لمرافق الإيواء خلال شهر رمضان.

وأبلغت الوزارة مشغّلي مرافق الإيواء السياحي، بأنه انطلاقاً من حرص حكومة المملكة على حماية صحة المواطنين والمقيمين والزائرين وضمان سلامتهم، ولتجنب المخاطر الوبائية التي قد تنشأ خلال شهر رمضان المبارك، من خلال التجمعات والزحام خلال فترة ما قبل الإفطار والسحور، تقرّر تعليق خدمة البوفيهات في المطاعم والخيام والقاعات التابعة لمرافق الإيواء السياحي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.

وأكّدت الوزارة ضرورة الالتزام بالتعليمات، مشيرة إلى أنه في حال المخالفة فسيتم تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.

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