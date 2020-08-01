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مدينة الملك سعود الطبية تنقذ مقيماً من سيخ حديدي اخترق وجهه

بعدما أدى إلى تهشم في سقف العين اليمنى وصولاً إلى الجيب الجبهي

شهد التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى نجاح فريق طبي من قسم جراحة الفم والوجه والفكين بمدينة الملك سعود الطبية في استخراج سيخ حديدي "أداة تعليق الذبائح" من جمجمة مقيم هندي يبلغ من العمر ٣٢ عاماً، إثر حادثة سقوط من علو حسب رواية المريض.

وقد تم استقبال مقيم هندي محول من مستشفى القويعية إلى قسم جراحة الوجه والفكين بمدينة الملك سعود الطبية مع وجود سيخ حديدي اخترق أنسجة العين اليمنى من الجهة الوحشية مع وجود تهشم في سقف العين اليمنى وصولاً إلى الجيب الجبهي وعلى بعد مسافة قليلة من العصب البصري للعين اليمنى، بشكل متوازٍ مع العضلة المستقيمة الجانبية للعين اليمنى وصولاً إلى الفص الجبهي للدماغ.

وبعد إجراء الفحوصات والاستشارات اللازمة من قبل جراحة الوجه والفكين وجراحة المخ والأعصاب والعيون وإجراء الأشعة المطلوبة، أدخل المريض للعمليات على وجه السرعة واستخراج السيخ المعدني ، وأثبتت فحوصات العين بعد العملية سلامتها.

وقد أجرى العملية د.فيصل بن سحيم استشاري جراحة الفم والوجه والفكين ود.هيثم بن تريكي استشاري مشارك جراحة الفم والوجه والفكين وبمشاركة د.عهود الطويهر طبيبة مقيمة ببرنامج شهادة الاختصاص السعودية ود.إبراهيم عبدربه أخصائي العيون.

يذكر أن قسم جراحة الوجه والفكين بمدينة الملك سعود الطبية يعتبر أكبر الأقسام على مستوى المملكة والخليج من حيث عدد الأطباء العاملين والأسرة المخصصة وهو مركز تخصصي ومرجعي وكذلك يعتبر أكبر مركز تدريبي لشهادة الاختصاص السعودية لهذا التخصص النادر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدينة الملك سعود الطبية تنقذ مقيماً من سيخ حديدي اخترق وجهه
سبق

شهد التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى نجاح فريق طبي من قسم جراحة الفم والوجه والفكين بمدينة الملك سعود الطبية في استخراج سيخ حديدي "أداة تعليق الذبائح" من جمجمة مقيم هندي يبلغ من العمر ٣٢ عاماً، إثر حادثة سقوط من علو حسب رواية المريض.

وقد تم استقبال مقيم هندي محول من مستشفى القويعية إلى قسم جراحة الوجه والفكين بمدينة الملك سعود الطبية مع وجود سيخ حديدي اخترق أنسجة العين اليمنى من الجهة الوحشية مع وجود تهشم في سقف العين اليمنى وصولاً إلى الجيب الجبهي وعلى بعد مسافة قليلة من العصب البصري للعين اليمنى، بشكل متوازٍ مع العضلة المستقيمة الجانبية للعين اليمنى وصولاً إلى الفص الجبهي للدماغ.

وبعد إجراء الفحوصات والاستشارات اللازمة من قبل جراحة الوجه والفكين وجراحة المخ والأعصاب والعيون وإجراء الأشعة المطلوبة، أدخل المريض للعمليات على وجه السرعة واستخراج السيخ المعدني ، وأثبتت فحوصات العين بعد العملية سلامتها.

وقد أجرى العملية د.فيصل بن سحيم استشاري جراحة الفم والوجه والفكين ود.هيثم بن تريكي استشاري مشارك جراحة الفم والوجه والفكين وبمشاركة د.عهود الطويهر طبيبة مقيمة ببرنامج شهادة الاختصاص السعودية ود.إبراهيم عبدربه أخصائي العيون.

يذكر أن قسم جراحة الوجه والفكين بمدينة الملك سعود الطبية يعتبر أكبر الأقسام على مستوى المملكة والخليج من حيث عدد الأطباء العاملين والأسرة المخصصة وهو مركز تخصصي ومرجعي وكذلك يعتبر أكبر مركز تدريبي لشهادة الاختصاص السعودية لهذا التخصص النادر.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
05:40 PM

مدينة الملك سعود الطبية تنقذ مقيماً من سيخ حديدي اخترق وجهه

بعدما أدى إلى تهشم في سقف العين اليمنى وصولاً إلى الجيب الجبهي

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ذياب الشمري - الرياض
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شهد التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى نجاح فريق طبي من قسم جراحة الفم والوجه والفكين بمدينة الملك سعود الطبية في استخراج سيخ حديدي "أداة تعليق الذبائح" من جمجمة مقيم هندي يبلغ من العمر ٣٢ عاماً، إثر حادثة سقوط من علو حسب رواية المريض.

وقد تم استقبال مقيم هندي محول من مستشفى القويعية إلى قسم جراحة الوجه والفكين بمدينة الملك سعود الطبية مع وجود سيخ حديدي اخترق أنسجة العين اليمنى من الجهة الوحشية مع وجود تهشم في سقف العين اليمنى وصولاً إلى الجيب الجبهي وعلى بعد مسافة قليلة من العصب البصري للعين اليمنى، بشكل متوازٍ مع العضلة المستقيمة الجانبية للعين اليمنى وصولاً إلى الفص الجبهي للدماغ.

وبعد إجراء الفحوصات والاستشارات اللازمة من قبل جراحة الوجه والفكين وجراحة المخ والأعصاب والعيون وإجراء الأشعة المطلوبة، أدخل المريض للعمليات على وجه السرعة واستخراج السيخ المعدني ، وأثبتت فحوصات العين بعد العملية سلامتها.

وقد أجرى العملية د.فيصل بن سحيم استشاري جراحة الفم والوجه والفكين ود.هيثم بن تريكي استشاري مشارك جراحة الفم والوجه والفكين وبمشاركة د.عهود الطويهر طبيبة مقيمة ببرنامج شهادة الاختصاص السعودية ود.إبراهيم عبدربه أخصائي العيون.

يذكر أن قسم جراحة الوجه والفكين بمدينة الملك سعود الطبية يعتبر أكبر الأقسام على مستوى المملكة والخليج من حيث عدد الأطباء العاملين والأسرة المخصصة وهو مركز تخصصي ومرجعي وكذلك يعتبر أكبر مركز تدريبي لشهادة الاختصاص السعودية لهذا التخصص النادر.

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