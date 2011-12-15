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جهاتٌ حكومية تضبط 3 آلاف مُنتَج مخالف في مصانع الأجهزة الكهربائية

بعد تنفيذ جولات رقابية على مستوى 3 مناطق "الوسطى والشرقية ومكة"

خَلُصت نتائج الجولات الرقابية على مصانع الأجهزة المنزلية التي نفّذتها عدة جهات حكومية للتأكد من التزام المصانع بالمواصفات والمقاييس المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية، إلى ضَبْط أكثر من 3 آلاف منتج مخالف.

وشملت الجولات ثلاث مناطق في المملكة؛ ففي المنطقة الوسطى تمت زيارة 4 مصانع، والمنطقة الشرقية 5 مصانع، ومكة المكرمة 4 مصانع، وأسفرت عن استهداف 13 مصنعًا، و9 عينات مطابقة، 11 طرازًا مسحوبًا للاختبار، 2 عينة غير مطابقة، و3006 منتجات مضبوطة.

وشملت المنتجات المستهدفة: (المكيفات، المجففات، الغسالات، الثلاجات، المجمدات).

وشاركت في الجولات الرقابية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

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جهاتٌ حكومية تضبط 3 آلاف مُنتَج مخالف في مصانع الأجهزة الكهربائية
سبق

خَلُصت نتائج الجولات الرقابية على مصانع الأجهزة المنزلية التي نفّذتها عدة جهات حكومية للتأكد من التزام المصانع بالمواصفات والمقاييس المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية، إلى ضَبْط أكثر من 3 آلاف منتج مخالف.

وشملت الجولات ثلاث مناطق في المملكة؛ ففي المنطقة الوسطى تمت زيارة 4 مصانع، والمنطقة الشرقية 5 مصانع، ومكة المكرمة 4 مصانع، وأسفرت عن استهداف 13 مصنعًا، و9 عينات مطابقة، 11 طرازًا مسحوبًا للاختبار، 2 عينة غير مطابقة، و3006 منتجات مضبوطة.

وشملت المنتجات المستهدفة: (المكيفات، المجففات، الغسالات، الثلاجات، المجمدات).

وشاركت في الجولات الرقابية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
02:01 PM

جهاتٌ حكومية تضبط 3 آلاف مُنتَج مخالف في مصانع الأجهزة الكهربائية

بعد تنفيذ جولات رقابية على مستوى 3 مناطق "الوسطى والشرقية ومكة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خَلُصت نتائج الجولات الرقابية على مصانع الأجهزة المنزلية التي نفّذتها عدة جهات حكومية للتأكد من التزام المصانع بالمواصفات والمقاييس المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية، إلى ضَبْط أكثر من 3 آلاف منتج مخالف.

وشملت الجولات ثلاث مناطق في المملكة؛ ففي المنطقة الوسطى تمت زيارة 4 مصانع، والمنطقة الشرقية 5 مصانع، ومكة المكرمة 4 مصانع، وأسفرت عن استهداف 13 مصنعًا، و9 عينات مطابقة، 11 طرازًا مسحوبًا للاختبار، 2 عينة غير مطابقة، و3006 منتجات مضبوطة.

وشملت المنتجات المستهدفة: (المكيفات، المجففات، الغسالات، الثلاجات، المجمدات).

وشاركت في الجولات الرقابية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,546
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