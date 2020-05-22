الفيحاء بطلاً لكأس جماهير أندية الدوري السعودي للمحترفين

ضمن منافسات بطولة "لاعبون بلا حدود"

تُوج نادي الفيحاء بلقب كأس جماهير أندية الدوري السعودي للمحترفين في لعبة فيفا 20 ضمن منافسات بطولة "لاعبون بلا حدود" بعد أن تمّكن المشجّع فيصل الحسيني من تحقيق اللقب لفريقه من أمام أحمد خالد مشجع فريق الاتحاد. وكانت أندية الدوري السعودي للمحترفين قد قامت باختيار لاعب واحد من جماهيرها للمشاركة وتمثيلها في البطولة التي أقيمت على مدار يومين وانطلقت يوم أمس الأربعاء بمنافسات دور الـ16 في اليوم الأول فيما أقيمت اليوم مواجهات الدور ربع النهائي ونصف النهائي، بالإضافة إلى المباراة النهائية في بث حي ومباشر من خلال منصتي يوتيوب وتويتش.

وحقق اللاعب فيصل الحسيني الانتصار لـلفيحاء بعد مباراة نهائية حماسية مليئة بالندية حسمها الحسيني بالهدف الذهبي بنتيجة 3-2 ليُهدي ناديه اللقب الإلكتروني. وكانت منافسات الدور نصف النهائي قد شهدت مواجهات قوية حيث واجه نادي الفيحاء نظيره نادي الوحدة وحسم الأول المواجهة بنتيجة 1-0، فيما كانت المواجهة الثانية بين نادي الاتحاد ونادي الهلال وانتهت بفوز نادي الاتحاد بنتيجة 2-0

وعلّق الأمير فيصل بن بندر بن سلطان – رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الإلكترونية والذهنية ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة "لاعبون بلا حدود" قائلاً: "نبارك لنادي الفيحاء فوزه بلقب كأس جماهير أندية الدوري السعودي للمحترفين التي تعدّ استمراراً لحماس ومتعة منافسات كرة القدم على ملاعب الرياضة الإلكترونية، فقد بدأنا بدوري الأمير محمد بن سلمان الإلكتروني الذي شاهده أكثر من 235,000 شخص وردود الأفعال، بالإضافة إلى التفاعل الإيجابي الذي لمسناه من الجماهير في منصات التواصل الاجتماعي كان أمراً رائعاً. جميع تلك الأمور تدفعنا لتقديم المزيد".

وأضاف: "هذه البطولة قد تكون أولى خطوات احتراف الرياضة الإلكترونية بالنسبة لبعض اللاعبين الذين كان لديهم حلم في يوم من الأيام بتمثيل ناديهم على أرض الواقع، وبطولة "لاعبون بلا حدود" أتاحت لهم هذه الفرصة في الملاعب الافتراضية واستمتعنا حقاً بمشاهدة المواجهات القوية المليئة بالإثارة طوال مجريات البطولة".