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"الصحة": تسجيل 402 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 433 خلال الـ24 ساعة الماضية

37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة حائل

رفعت إجمالي الإصابات إلى 6802

جاءت مدينة حائل في المرتبة الثالثة بعد أن سجلت اليوم السبت، 33 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وسجلت محافظة الحائط 3 حالات، ومحافظة الشملي حالة واحدة؛ وبذلك يصبح عدد الحالات اليوم بمنطقة حائل 37 حالة إيجابية.

يُشار إلى أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في منطقة حائل بلغ 6802 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 16 حالة تتلقى العلاج اللازم في مستشفيات المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة حائل
سبق

جاءت مدينة حائل في المرتبة الثالثة بعد أن سجلت اليوم السبت، 33 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وسجلت محافظة الحائط 3 حالات، ومحافظة الشملي حالة واحدة؛ وبذلك يصبح عدد الحالات اليوم بمنطقة حائل 37 حالة إيجابية.

يُشار إلى أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في منطقة حائل بلغ 6802 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 16 حالة تتلقى العلاج اللازم في مستشفيات المنطقة.

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
07:13 PM

37 إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة حائل

رفعت إجمالي الإصابات إلى 6802

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منصور الشلاقي - حائل
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جاءت مدينة حائل في المرتبة الثالثة بعد أن سجلت اليوم السبت، 33 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وسجلت محافظة الحائط 3 حالات، ومحافظة الشملي حالة واحدة؛ وبذلك يصبح عدد الحالات اليوم بمنطقة حائل 37 حالة إيجابية.

يُشار إلى أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة في منطقة حائل بلغ 6802 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 16 حالة تتلقى العلاج اللازم في مستشفيات المنطقة.

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