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اليوم.. السيتي يبحث عن التوازن أمام شيفيلد.. وبرشلونة يصطدم بألافيس

ضمن مباريات عدة في الدوريات الخمسة الكبرى بينها ليفربول ووست هام

تشهد الدوريات الخمسة الكبرى، مساء اليوم السبت، عديداً من المباريات، من أبرزها لقاء ليفربول وضيفه وست هام يونايتد، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت، حسب توقيت مكة المكرّمة:

الدوري الإنجليزي:

شيفيلد يونايتد # مانشستر سيتي – الساعة 15:30

بيرنلي # تشيلسي – الساعة 18:00

ليفربول # وست هام يونايتد – الساعة 20:30

الدوري الإسباني:

ريال مدريد # هويسكا – الساعة 16:00

أوساسونا # أتلتيكو مدريد – الساعة 20:30

ديبورتيفو ألافيس # برشلونة - الساعة 23:00

الدوري الإيطالي:

كروتوني # أتالانتا – الساعة 17:00

إنتر ميلان # بارما – الساعة 20:00

الدوري الألماني:

كولن # بايرن ميونيخ – الساعة 17:30

أرمينيا بيليفيلد # بوروسيا دورتموند – الساعة 17:30

الدوري الفرنسي:

نانت # باريس سان جيرمان – الساعة 23:00

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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اليوم.. السيتي يبحث عن التوازن أمام شيفيلد.. وبرشلونة يصطدم بألافيس
سبق

تشهد الدوريات الخمسة الكبرى، مساء اليوم السبت، عديداً من المباريات، من أبرزها لقاء ليفربول وضيفه وست هام يونايتد، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت، حسب توقيت مكة المكرّمة:

الدوري الإنجليزي:

شيفيلد يونايتد # مانشستر سيتي – الساعة 15:30

بيرنلي # تشيلسي – الساعة 18:00

ليفربول # وست هام يونايتد – الساعة 20:30

الدوري الإسباني:

ريال مدريد # هويسكا – الساعة 16:00

أوساسونا # أتلتيكو مدريد – الساعة 20:30

ديبورتيفو ألافيس # برشلونة - الساعة 23:00

الدوري الإيطالي:

كروتوني # أتالانتا – الساعة 17:00

إنتر ميلان # بارما – الساعة 20:00

الدوري الألماني:

كولن # بايرن ميونيخ – الساعة 17:30

أرمينيا بيليفيلد # بوروسيا دورتموند – الساعة 17:30

الدوري الفرنسي:

نانت # باريس سان جيرمان – الساعة 23:00

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
12:38 PM

اليوم.. السيتي يبحث عن التوازن أمام شيفيلد.. وبرشلونة يصطدم بألافيس

ضمن مباريات عدة في الدوريات الخمسة الكبرى بينها ليفربول ووست هام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشهد الدوريات الخمسة الكبرى، مساء اليوم السبت، عديداً من المباريات، من أبرزها لقاء ليفربول وضيفه وست هام يونايتد، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت، حسب توقيت مكة المكرّمة:

الدوري الإنجليزي:

شيفيلد يونايتد # مانشستر سيتي – الساعة 15:30

بيرنلي # تشيلسي – الساعة 18:00

ليفربول # وست هام يونايتد – الساعة 20:30

الدوري الإسباني:

ريال مدريد # هويسكا – الساعة 16:00

أوساسونا # أتلتيكو مدريد – الساعة 20:30

ديبورتيفو ألافيس # برشلونة - الساعة 23:00

الدوري الإيطالي:

كروتوني # أتالانتا – الساعة 17:00

إنتر ميلان # بارما – الساعة 20:00

الدوري الألماني:

كولن # بايرن ميونيخ – الساعة 17:30

أرمينيا بيليفيلد # بوروسيا دورتموند – الساعة 17:30

الدوري الفرنسي:

نانت # باريس سان جيرمان – الساعة 23:00

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