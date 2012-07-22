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"الصحة": تسجيل 1162 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1386 خلال الـ24 ساعة الماضية

"التجمع الأول" بالرياض يستقبل العيد بالحملات الميدانية ضد كورونا

جنوب وغرب العاصمة ‬سعيًا للحدّ من انتشار الفيروس والتصدي له

يواصل تجمع الرياض الصحي الأول جهوده التوعوية الميدانية خلال أيام عيد الأضحى المبارك؛ بحث جميع فئات المجتمع على أهمية الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ وذلك بتجنب المصافحة والحفاظ على المسافة الآمنة عن طريق التباعد الجسدي والاستمرار في غسل اليدين وتعقيمها؛ بهدف الحفاظ على صحتهم، وسعيًا للحد من انتشار الفيروس والتصدي له.

وتضمنت الحملة التوعية بأهمية الحصول على لقاح كورونا ودوره الفاعل في حماية الفرد والمجتمع من خطر الفيروس، وتشجيعهم للمبادرة بالتسجيل عن طريق تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.

وأوضح "التجمع الأول" أن مراكز اللقاحات جنوب وغرب العاصمة تستقبل جميع المسجلين بمختلف فئاتهم طوال أيام الأسبوع.

يذكر أن "التجمع الأول" أخذ على عاتقه أهمية نشر ثقافة الوعي في المجتمع بمختلف شرائحه من خلال وضع خطة شاملة داخل منشآت "التجمع الأول" وخارجها؛ بالتواجد في الأسواق والمساجد والميادين العامة، وذلك امتدادًا للحملات التوعوية التي تطلقها وزارة الصحة منذ بدء الجائحة؛ حفاظًا على الصحة والسلامة العامة للمجتمع.

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"التجمع الأول" بالرياض يستقبل العيد بالحملات الميدانية ضد كورونا
سبق

يواصل تجمع الرياض الصحي الأول جهوده التوعوية الميدانية خلال أيام عيد الأضحى المبارك؛ بحث جميع فئات المجتمع على أهمية الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ وذلك بتجنب المصافحة والحفاظ على المسافة الآمنة عن طريق التباعد الجسدي والاستمرار في غسل اليدين وتعقيمها؛ بهدف الحفاظ على صحتهم، وسعيًا للحد من انتشار الفيروس والتصدي له.

وتضمنت الحملة التوعية بأهمية الحصول على لقاح كورونا ودوره الفاعل في حماية الفرد والمجتمع من خطر الفيروس، وتشجيعهم للمبادرة بالتسجيل عن طريق تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.

وأوضح "التجمع الأول" أن مراكز اللقاحات جنوب وغرب العاصمة تستقبل جميع المسجلين بمختلف فئاتهم طوال أيام الأسبوع.

يذكر أن "التجمع الأول" أخذ على عاتقه أهمية نشر ثقافة الوعي في المجتمع بمختلف شرائحه من خلال وضع خطة شاملة داخل منشآت "التجمع الأول" وخارجها؛ بالتواجد في الأسواق والمساجد والميادين العامة، وذلك امتدادًا للحملات التوعوية التي تطلقها وزارة الصحة منذ بدء الجائحة؛ حفاظًا على الصحة والسلامة العامة للمجتمع.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
03:41 PM

"التجمع الأول" بالرياض يستقبل العيد بالحملات الميدانية ضد كورونا

جنوب وغرب العاصمة ‬سعيًا للحدّ من انتشار الفيروس والتصدي له

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواصل تجمع الرياض الصحي الأول جهوده التوعوية الميدانية خلال أيام عيد الأضحى المبارك؛ بحث جميع فئات المجتمع على أهمية الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ وذلك بتجنب المصافحة والحفاظ على المسافة الآمنة عن طريق التباعد الجسدي والاستمرار في غسل اليدين وتعقيمها؛ بهدف الحفاظ على صحتهم، وسعيًا للحد من انتشار الفيروس والتصدي له.

وتضمنت الحملة التوعية بأهمية الحصول على لقاح كورونا ودوره الفاعل في حماية الفرد والمجتمع من خطر الفيروس، وتشجيعهم للمبادرة بالتسجيل عن طريق تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.

وأوضح "التجمع الأول" أن مراكز اللقاحات جنوب وغرب العاصمة تستقبل جميع المسجلين بمختلف فئاتهم طوال أيام الأسبوع.

يذكر أن "التجمع الأول" أخذ على عاتقه أهمية نشر ثقافة الوعي في المجتمع بمختلف شرائحه من خلال وضع خطة شاملة داخل منشآت "التجمع الأول" وخارجها؛ بالتواجد في الأسواق والمساجد والميادين العامة، وذلك امتدادًا للحملات التوعوية التي تطلقها وزارة الصحة منذ بدء الجائحة؛ حفاظًا على الصحة والسلامة العامة للمجتمع.

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