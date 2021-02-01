صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه تم إيقاف عدد من المواطنين لامتناعهم عن التجاوب مع رجال الأمن أثناء تأديتهم لمهامهم في مباشرة تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بأحد الشوارع التجارية في القصيم وقيامهم بتوثيق ذلك ونشره عبر حساباتهم. وأوضح المقدم السحيباني أنه تم اتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة، كما تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق المشاركين في التجمع المخالف للائحة الحد من التجمعات.

شرطة القصيم: إيقاف عدد من المواطنين لامتناعهم عن التجاوب مع رجال الأمن وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-01 صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه تم إيقاف عدد من المواطنين لامتناعهم عن التجاوب مع رجال الأمن أثناء تأديتهم لمهامهم في مباشرة تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بأحد الشوارع التجارية في القصيم وقيامهم بتوثيق ذلك ونشره عبر حساباتهم.

وأوضح المقدم السحيباني أنه تم اتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة، كما تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق المشاركين في التجمع المخالف للائحة الحد من التجمعات.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442 05:36 PM

اخر تعديل 01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442 06:38 PM

شرطة القصيم: إيقاف عدد من المواطنين لامتناعهم عن التجاوب مع رجال الأمن أثناء مباشرتهم لتجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات





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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه تم إيقاف عدد من المواطنين لامتناعهم عن التجاوب مع رجال الأمن أثناء تأديتهم لمهامهم في مباشرة تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بأحد الشوارع التجارية في القصيم وقيامهم بتوثيق ذلك ونشره عبر حساباتهم.

وأوضح المقدم السحيباني أنه تم اتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة، كما تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق المشاركين في التجمع المخالف للائحة الحد من التجمعات.