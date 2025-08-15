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المحاكم العمالية تصدر 3825 حكمًا.. 42% منها قضايا أجور

العدل: معدل عدد الأحكام الصادرة بين 122 و243 في اليوم

كشفت وزارة العدل عن إصدار المحاكم والدوائر العمالية 3825 حكمًا خلال شهر ذي القعدة المنصرم.

وأوضحت وزارة العدل أن الأحكام الصادرة في قضايا الأجور شكلت 42% من إجمالي الأحكام، فيما تراوح المعدل اليومي لعدد الأحكام الصادرة بين 122 و243 حكمًا في اليوم، بمتوسط 174 حكمًا يوميًّا.

وتصدرت محاكم مكة المكرمة القائمة بـ1126 حكمًا، تليها الرياض بـ969 حكمًا، ثم الشرقية بـ953 حكمًا، ثم المدينة المنورة بـ335 حكمًا، ثم عسير بـ131 حكمًا.

وجاءت محاكم منطقة القصيم في المرتبة السادسة بـ93 حكمًا، تليها الجوف بـ66 حكمًا، ثم نجران بـ45 حكماً، ثم الباحة بـ25 حكمًا، ثم حائل بـ23 حكمًا، ثم الحدود الشمالية وجازان بـ22 حكمًا لكل منهما، ثم تبوك بـ15 حكمًا، مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.

وتختص المحاكم العمالية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، وتشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، كذلك الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، إضافة إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

وزارة العدل المحاكم العمالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المحاكم العمالية تصدر 3825 حكمًا.. 42% منها قضايا أجور
سبق

كشفت وزارة العدل عن إصدار المحاكم والدوائر العمالية 3825 حكمًا خلال شهر ذي القعدة المنصرم.

وأوضحت وزارة العدل أن الأحكام الصادرة في قضايا الأجور شكلت 42% من إجمالي الأحكام، فيما تراوح المعدل اليومي لعدد الأحكام الصادرة بين 122 و243 حكمًا في اليوم، بمتوسط 174 حكمًا يوميًّا.

وتصدرت محاكم مكة المكرمة القائمة بـ1126 حكمًا، تليها الرياض بـ969 حكمًا، ثم الشرقية بـ953 حكمًا، ثم المدينة المنورة بـ335 حكمًا، ثم عسير بـ131 حكمًا.

وجاءت محاكم منطقة القصيم في المرتبة السادسة بـ93 حكمًا، تليها الجوف بـ66 حكمًا، ثم نجران بـ45 حكماً، ثم الباحة بـ25 حكمًا، ثم حائل بـ23 حكمًا، ثم الحدود الشمالية وجازان بـ22 حكمًا لكل منهما، ثم تبوك بـ15 حكمًا، مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.

وتختص المحاكم العمالية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، وتشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، كذلك الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، إضافة إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
02:15 PM

المحاكم العمالية تصدر 3825 حكمًا.. 42% منها قضايا أجور

العدل: معدل عدد الأحكام الصادرة بين 122 و243 في اليوم

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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كشفت وزارة العدل عن إصدار المحاكم والدوائر العمالية 3825 حكمًا خلال شهر ذي القعدة المنصرم.

وأوضحت وزارة العدل أن الأحكام الصادرة في قضايا الأجور شكلت 42% من إجمالي الأحكام، فيما تراوح المعدل اليومي لعدد الأحكام الصادرة بين 122 و243 حكمًا في اليوم، بمتوسط 174 حكمًا يوميًّا.

وتصدرت محاكم مكة المكرمة القائمة بـ1126 حكمًا، تليها الرياض بـ969 حكمًا، ثم الشرقية بـ953 حكمًا، ثم المدينة المنورة بـ335 حكمًا، ثم عسير بـ131 حكمًا.

وجاءت محاكم منطقة القصيم في المرتبة السادسة بـ93 حكمًا، تليها الجوف بـ66 حكمًا، ثم نجران بـ45 حكماً، ثم الباحة بـ25 حكمًا، ثم حائل بـ23 حكمًا، ثم الحدود الشمالية وجازان بـ22 حكمًا لكل منهما، ثم تبوك بـ15 حكمًا، مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.

وتختص المحاكم العمالية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، وتشمل المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، كذلك الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، إضافة إلى المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

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