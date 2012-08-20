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إحباط محاولات لتهريب أكثر من 2.6 كيلو جرام من "الكوكايين" مُخبأة داخل أحشاء 6 مسافرين

قَدِموا إلى المملكة عبر مطار الملك فهد الدولي بالدمام

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، من إحباط محاولاتٍ لتهريب كميةٍ من مادة "الكوكايين" المخدّرة، بلغت أكثر من (2.6) كيلو جرام، عُثر عليها مُخبأةً داخل أحشاء (6) مسافرين قَدِموا إلى المملكة عبر المطار.

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة عبر مطار الملك فهد الدولي اشتبه المفتش الجمركي في (6) من ركاب الرحلة، وبتطبيق معايير الاشتباه، وذلك بفحصهم عبر أنظمة فحص الأحشاء بالأشعة تبيّنت إيجابية الفحص، حيث عُثر بداخل أحشائهم على ما مجموعه (244) كبسولة تحتوي جميعها على (2.685) كيلو جرام من "الكوكايين".

وأكدت الهيئة في هذا الشأن أن أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لإدخال مثل هذه الممنوعات وغيرها إلى المملكة، ومن ذلك محاولة إدخال المخدرات بإخفائها داخل الأحشاء، إلا أنه -بفضل من الله- تقف الهيئة عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية بالمرصاد أمام محاولاتهم البائسة، وتسعى لمكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها، وذلك تحقيقاً لأهم مرتكزاتها ومسؤولياتها المتمثل ذلك في حماية الوطن ومقدراته من هذه الآفات.

وأهابت الهيئة بالجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصّص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني 1910@zatca.gov.saأو الرقم الدولي (00966114208417) حيث تتولى الهيئة من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.


يُذكر أن الهيئة في ميناء جدة الإسلامي تمكنت مطلع الأسبوع الجاري من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت 1.6 مليون حبة كبتاجون، كانت مُخبأة في إرسالية عبارة عن "شاحنة" وردت إلى المملكة عبر الميناء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إحباط محاولات لتهريب أكثر من 2.6 كيلو جرام من "الكوكايين" مُخبأة داخل أحشاء 6 مسافرين
سبق

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، من إحباط محاولاتٍ لتهريب كميةٍ من مادة "الكوكايين" المخدّرة، بلغت أكثر من (2.6) كيلو جرام، عُثر عليها مُخبأةً داخل أحشاء (6) مسافرين قَدِموا إلى المملكة عبر المطار.

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة عبر مطار الملك فهد الدولي اشتبه المفتش الجمركي في (6) من ركاب الرحلة، وبتطبيق معايير الاشتباه، وذلك بفحصهم عبر أنظمة فحص الأحشاء بالأشعة تبيّنت إيجابية الفحص، حيث عُثر بداخل أحشائهم على ما مجموعه (244) كبسولة تحتوي جميعها على (2.685) كيلو جرام من "الكوكايين".

وأكدت الهيئة في هذا الشأن أن أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لإدخال مثل هذه الممنوعات وغيرها إلى المملكة، ومن ذلك محاولة إدخال المخدرات بإخفائها داخل الأحشاء، إلا أنه -بفضل من الله- تقف الهيئة عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية بالمرصاد أمام محاولاتهم البائسة، وتسعى لمكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها، وذلك تحقيقاً لأهم مرتكزاتها ومسؤولياتها المتمثل ذلك في حماية الوطن ومقدراته من هذه الآفات.

وأهابت الهيئة بالجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصّص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني 1910@zatca.gov.saأو الرقم الدولي (00966114208417) حيث تتولى الهيئة من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.


يُذكر أن الهيئة في ميناء جدة الإسلامي تمكنت مطلع الأسبوع الجاري من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت 1.6 مليون حبة كبتاجون، كانت مُخبأة في إرسالية عبارة عن "شاحنة" وردت إلى المملكة عبر الميناء.

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
02:42 PM

إحباط محاولات لتهريب أكثر من 2.6 كيلو جرام من "الكوكايين" مُخبأة داخل أحشاء 6 مسافرين

قَدِموا إلى المملكة عبر مطار الملك فهد الدولي بالدمام

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ذياب الشمري - الرياض
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تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، من إحباط محاولاتٍ لتهريب كميةٍ من مادة "الكوكايين" المخدّرة، بلغت أكثر من (2.6) كيلو جرام، عُثر عليها مُخبأةً داخل أحشاء (6) مسافرين قَدِموا إلى المملكة عبر المطار.

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة عبر مطار الملك فهد الدولي اشتبه المفتش الجمركي في (6) من ركاب الرحلة، وبتطبيق معايير الاشتباه، وذلك بفحصهم عبر أنظمة فحص الأحشاء بالأشعة تبيّنت إيجابية الفحص، حيث عُثر بداخل أحشائهم على ما مجموعه (244) كبسولة تحتوي جميعها على (2.685) كيلو جرام من "الكوكايين".

وأكدت الهيئة في هذا الشأن أن أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لإدخال مثل هذه الممنوعات وغيرها إلى المملكة، ومن ذلك محاولة إدخال المخدرات بإخفائها داخل الأحشاء، إلا أنه -بفضل من الله- تقف الهيئة عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية بالمرصاد أمام محاولاتهم البائسة، وتسعى لمكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها، وذلك تحقيقاً لأهم مرتكزاتها ومسؤولياتها المتمثل ذلك في حماية الوطن ومقدراته من هذه الآفات.

وأهابت الهيئة بالجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصّص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني 1910@zatca.gov.saأو الرقم الدولي (00966114208417) حيث تتولى الهيئة من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.


يُذكر أن الهيئة في ميناء جدة الإسلامي تمكنت مطلع الأسبوع الجاري من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت 1.6 مليون حبة كبتاجون، كانت مُخبأة في إرسالية عبارة عن "شاحنة" وردت إلى المملكة عبر الميناء.

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