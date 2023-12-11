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"محافظ جدة" يطلع على "التقرير السنوي لإنجازات الهيئة بحج 1438هـ"‎

أشاد بالجهود المبذولة في خدمة حجاج بيت الحرام والمهام التوعوية والتوجيهية

اطلع محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد، بمكتبه اليوم على نسخة من التقرير السنوي لإنجازات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لموسم حج 1438هـ، سلمها له رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة الشيخ سعود العبيدي.

وأشاد الأمير مشعل بالجهود المبذولة من قبل الرئاسة العامة لخدمة حجاج بيت الحرام، ودورها الفاعل في مهامهم التوعوية والتوجيهية في موسم الحج، واستخدامهم للوسائل التقنية المتطورة والمطبوعات الرقمية في هذا المجال.

وفي ختام الزيارة قدّم العبيدي شكره لمحافظ جدة على دعمه المتواصل لأعمال الهيئة بالمحافظة، وتوجيهاته المستمرة لكل ما من شأنه الارتقاء بالعمل وتذليل الصعوبات.

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"محافظ جدة" يطلع على "التقرير السنوي لإنجازات الهيئة بحج 1438هـ"‎
سبق

اطلع محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد، بمكتبه اليوم على نسخة من التقرير السنوي لإنجازات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لموسم حج 1438هـ، سلمها له رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة الشيخ سعود العبيدي.

وأشاد الأمير مشعل بالجهود المبذولة من قبل الرئاسة العامة لخدمة حجاج بيت الحرام، ودورها الفاعل في مهامهم التوعوية والتوجيهية في موسم الحج، واستخدامهم للوسائل التقنية المتطورة والمطبوعات الرقمية في هذا المجال.

وفي ختام الزيارة قدّم العبيدي شكره لمحافظ جدة على دعمه المتواصل لأعمال الهيئة بالمحافظة، وتوجيهاته المستمرة لكل ما من شأنه الارتقاء بالعمل وتذليل الصعوبات.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
02:18 PM

"محافظ جدة" يطلع على "التقرير السنوي لإنجازات الهيئة بحج 1438هـ"‎

أشاد بالجهود المبذولة في خدمة حجاج بيت الحرام والمهام التوعوية والتوجيهية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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اطلع محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد، بمكتبه اليوم على نسخة من التقرير السنوي لإنجازات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لموسم حج 1438هـ، سلمها له رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة الشيخ سعود العبيدي.

وأشاد الأمير مشعل بالجهود المبذولة من قبل الرئاسة العامة لخدمة حجاج بيت الحرام، ودورها الفاعل في مهامهم التوعوية والتوجيهية في موسم الحج، واستخدامهم للوسائل التقنية المتطورة والمطبوعات الرقمية في هذا المجال.

وفي ختام الزيارة قدّم العبيدي شكره لمحافظ جدة على دعمه المتواصل لأعمال الهيئة بالمحافظة، وتوجيهاته المستمرة لكل ما من شأنه الارتقاء بالعمل وتذليل الصعوبات.

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