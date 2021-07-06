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بمناسبة تحقيق الأخضر الشاب اللقب .. "الفيصل"  يهنئ أبطال العرب

قدم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، التهنئة للمنتخب السعودي بمناسبة فوزه بكأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا في نسختها السابعة، التي اختتمت مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة، متمنيًا التوفيق لمنتخب الجزائر في الاستحقاقات المقبلة.

وأبدى "الفيصل" سعادته بنجاح البطولة من جميع النواحي واكتساب كل لاعبي المنتخبات العربية المشاركة لخبرات جديدة، خصوصًا مع مشاركة منتخبات من خارج المنطقة العربية، التي أسهمت في إثراء الجانب الفني للبطولة، وإكساب اللاعبين خبرات ومعارف فنية مفيدة.

وتمنى "الفيصل" لجميع المنتخبات العربية المزيد من التوفيق والنجاح في كل الاستحقاقات المقبلة للاتحاد العربي لكرة القدم.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل المنتخب السعودي كأس العرب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمناسبة تحقيق الأخضر الشاب اللقب .. "الفيصل"  يهنئ أبطال العرب
سبق

قدم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، التهنئة للمنتخب السعودي بمناسبة فوزه بكأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا في نسختها السابعة، التي اختتمت مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة، متمنيًا التوفيق لمنتخب الجزائر في الاستحقاقات المقبلة.

وأبدى "الفيصل" سعادته بنجاح البطولة من جميع النواحي واكتساب كل لاعبي المنتخبات العربية المشاركة لخبرات جديدة، خصوصًا مع مشاركة منتخبات من خارج المنطقة العربية، التي أسهمت في إثراء الجانب الفني للبطولة، وإكساب اللاعبين خبرات ومعارف فنية مفيدة.

وتمنى "الفيصل" لجميع المنتخبات العربية المزيد من التوفيق والنجاح في كل الاستحقاقات المقبلة للاتحاد العربي لكرة القدم.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
09:27 PM
اخر تعديل
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
01:16 PM

بمناسبة تحقيق الأخضر الشاب اللقب .. "الفيصل"  يهنئ أبطال العرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، التهنئة للمنتخب السعودي بمناسبة فوزه بكأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا في نسختها السابعة، التي اختتمت مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة، متمنيًا التوفيق لمنتخب الجزائر في الاستحقاقات المقبلة.

وأبدى "الفيصل" سعادته بنجاح البطولة من جميع النواحي واكتساب كل لاعبي المنتخبات العربية المشاركة لخبرات جديدة، خصوصًا مع مشاركة منتخبات من خارج المنطقة العربية، التي أسهمت في إثراء الجانب الفني للبطولة، وإكساب اللاعبين خبرات ومعارف فنية مفيدة.

وتمنى "الفيصل" لجميع المنتخبات العربية المزيد من التوفيق والنجاح في كل الاستحقاقات المقبلة للاتحاد العربي لكرة القدم.

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