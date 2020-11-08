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تزامنًا مع أيام FIFA .. المنتخب السعودي يلعب مباراتَيْن ضد جامايكا

تحضيرًا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا

تزامنًا مع أيام FIFA في نوفمبر الجاري، يتوقف الدوري السعودي، على أن تعود المنافسات مع انطلاق الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وعلى الجانب الآخر، تقرر أن يقيم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرًا داخليًّا في العاصمة الرياض خلال الفترة من 9 - 17 نوفمبر (الجاري)؛ وذلك ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويستضيف الأخضر منتخب جامايكا في مباراتَين وديتَين يومَي 14 و17 من نوفمبر الجاري على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تزامنًا مع أيام FIFA .. المنتخب السعودي يلعب مباراتَيْن ضد جامايكا
سبق

تزامنًا مع أيام FIFA في نوفمبر الجاري، يتوقف الدوري السعودي، على أن تعود المنافسات مع انطلاق الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وعلى الجانب الآخر، تقرر أن يقيم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرًا داخليًّا في العاصمة الرياض خلال الفترة من 9 - 17 نوفمبر (الجاري)؛ وذلك ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويستضيف الأخضر منتخب جامايكا في مباراتَين وديتَين يومَي 14 و17 من نوفمبر الجاري على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
12:35 AM

تزامنًا مع أيام FIFA .. المنتخب السعودي يلعب مباراتَيْن ضد جامايكا

تحضيرًا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تزامنًا مع أيام FIFA في نوفمبر الجاري، يتوقف الدوري السعودي، على أن تعود المنافسات مع انطلاق الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وعلى الجانب الآخر، تقرر أن يقيم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرًا داخليًّا في العاصمة الرياض خلال الفترة من 9 - 17 نوفمبر (الجاري)؛ وذلك ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويستضيف الأخضر منتخب جامايكا في مباراتَين وديتَين يومَي 14 و17 من نوفمبر الجاري على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

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