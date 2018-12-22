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"تعليم الطائف" يحتفل باليوم العالمي للغة العربية بمعرض وتكريم لفصاحة المواهب الطلابية

استشهدت الفعاليات بمكانة مجمع الملك سلمان العالمي في نشر" لغة الضاد"

احتفلت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار (اللغة العربية والتواصل الحضاري)، وذلك في مبنى الإدارة في حي الفيصلية وافتراضيًا عن بعد في الإدارات النسائية، بحضور المدير العام للتعليم ومساعديه للشؤون التعليمية بنين وبنات والمدرسية والخدمات المساندة وعددٍ من القيادات التربوية في الإدارة ومكاتب التعليم.

وقد نظمت إدارة الإشراف التربوي في قسم اللغة العربية بين احتفاء تضمن عرضًا مرئيًا عن مكانة اللغة العربية وأثرها في بناء السلام والارتقاء بالحوار بين الشعوب، بالإضافة إلى معرض مصاحب لهذه المناسبة، استعرض فيها جوانب عديدة في اللغة، من بينها طلاقة وفصاحة عددٍ من المواهب من طلاب تعليم الطائف عند التحدث باللغة العربية الفصحى، ولوحات حائطية توضح خصائص اللغة العربية، وشواهد على أثر اللغة العربية في التواصل الحضاري على لسان غير الناطقين بها، وأيضًا استعراض لوحات فنية ممزوجة بجمال حروف اللغة العربية مع الألوان، بالإضافة إلى طرح تجربة ميدانية في الخط العربي قام بها أحد المعلمين لإبراز أنواع الخطوط العربية.

واستشهد المعرض بمكانة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، والذي يعد لبنة أساسية في نشر اللغة العربية وحمايتها وتعزيز حضورها، إضافة إلى تصحيح الأخطاء الشائعة في الألفاظ والتراكيب، وترجمة الإنتاجات المعرفية والعالمية، ودراسة كل ما له صلة باللغة العربية من اللهجات، وإبراز مكانة اللغة العربية وتفعيل دورها إقليميًا وعالميًا.

فيما دشن "اللهيبي" في جانب البنات معرض التربية الفنية الافتراضي المصاحب للاحتفاء والذي جاء تحت مسمى "لوحات فنية بحروف عربية" مشيدًا بما شاهده من إبداعات ورسوم معبرة ومتحدثة عن جماليات هذه اللغة، وذلك بتنظيم من إدارة الإشراف التربوي (بنات) قسمي اللغة العربية والتربية الفنية بالتشارك مع مكاتب التعليم.

وقد اشتمل الاحتفال على عرض جدارية إلكترونية المشاركات ما يزيد على ٧٠٠ معلمة لغة غربية تحدثن فيها عن اللغة العربية، كما قدمت المشرفات المشاركات محاور حول تقنيات التواصل اللغوي والتواصل الحضاري، المنتج اللغوي ودوره في التواصل الحضاري، عوامل وأدوات تنشيط التواصل الحضاري للغة العربية، واختتمت المحاور بمحور إلى اللغة العربية.

وشدد المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي على أهمية تفعيل اللغة العربية في الميدان التعليمي لإعداد جيل من الطلاب والطالبات يمتلكون موهبة اللغة، للإعلاء من قيمة اللغة العربية، واستحداث المعارف وتناقلها بكل طلاقة، كي تكون لغة تواصلهم راقية في الحوار وتحقق الأهداف التعليمية والوطنية.

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"تعليم الطائف" يحتفل باليوم العالمي للغة العربية بمعرض وتكريم لفصاحة المواهب الطلابية
سبق

احتفلت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار (اللغة العربية والتواصل الحضاري)، وذلك في مبنى الإدارة في حي الفيصلية وافتراضيًا عن بعد في الإدارات النسائية، بحضور المدير العام للتعليم ومساعديه للشؤون التعليمية بنين وبنات والمدرسية والخدمات المساندة وعددٍ من القيادات التربوية في الإدارة ومكاتب التعليم.

وقد نظمت إدارة الإشراف التربوي في قسم اللغة العربية بين احتفاء تضمن عرضًا مرئيًا عن مكانة اللغة العربية وأثرها في بناء السلام والارتقاء بالحوار بين الشعوب، بالإضافة إلى معرض مصاحب لهذه المناسبة، استعرض فيها جوانب عديدة في اللغة، من بينها طلاقة وفصاحة عددٍ من المواهب من طلاب تعليم الطائف عند التحدث باللغة العربية الفصحى، ولوحات حائطية توضح خصائص اللغة العربية، وشواهد على أثر اللغة العربية في التواصل الحضاري على لسان غير الناطقين بها، وأيضًا استعراض لوحات فنية ممزوجة بجمال حروف اللغة العربية مع الألوان، بالإضافة إلى طرح تجربة ميدانية في الخط العربي قام بها أحد المعلمين لإبراز أنواع الخطوط العربية.

واستشهد المعرض بمكانة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، والذي يعد لبنة أساسية في نشر اللغة العربية وحمايتها وتعزيز حضورها، إضافة إلى تصحيح الأخطاء الشائعة في الألفاظ والتراكيب، وترجمة الإنتاجات المعرفية والعالمية، ودراسة كل ما له صلة باللغة العربية من اللهجات، وإبراز مكانة اللغة العربية وتفعيل دورها إقليميًا وعالميًا.

فيما دشن "اللهيبي" في جانب البنات معرض التربية الفنية الافتراضي المصاحب للاحتفاء والذي جاء تحت مسمى "لوحات فنية بحروف عربية" مشيدًا بما شاهده من إبداعات ورسوم معبرة ومتحدثة عن جماليات هذه اللغة، وذلك بتنظيم من إدارة الإشراف التربوي (بنات) قسمي اللغة العربية والتربية الفنية بالتشارك مع مكاتب التعليم.

وقد اشتمل الاحتفال على عرض جدارية إلكترونية المشاركات ما يزيد على ٧٠٠ معلمة لغة غربية تحدثن فيها عن اللغة العربية، كما قدمت المشرفات المشاركات محاور حول تقنيات التواصل اللغوي والتواصل الحضاري، المنتج اللغوي ودوره في التواصل الحضاري، عوامل وأدوات تنشيط التواصل الحضاري للغة العربية، واختتمت المحاور بمحور إلى اللغة العربية.

وشدد المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي على أهمية تفعيل اللغة العربية في الميدان التعليمي لإعداد جيل من الطلاب والطالبات يمتلكون موهبة اللغة، للإعلاء من قيمة اللغة العربية، واستحداث المعارف وتناقلها بكل طلاقة، كي تكون لغة تواصلهم راقية في الحوار وتحقق الأهداف التعليمية والوطنية.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
11:02 PM

"تعليم الطائف" يحتفل باليوم العالمي للغة العربية بمعرض وتكريم لفصاحة المواهب الطلابية

استشهدت الفعاليات بمكانة مجمع الملك سلمان العالمي في نشر" لغة الضاد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفلت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف باليوم العالمي للغة العربية تحت شعار (اللغة العربية والتواصل الحضاري)، وذلك في مبنى الإدارة في حي الفيصلية وافتراضيًا عن بعد في الإدارات النسائية، بحضور المدير العام للتعليم ومساعديه للشؤون التعليمية بنين وبنات والمدرسية والخدمات المساندة وعددٍ من القيادات التربوية في الإدارة ومكاتب التعليم.

وقد نظمت إدارة الإشراف التربوي في قسم اللغة العربية بين احتفاء تضمن عرضًا مرئيًا عن مكانة اللغة العربية وأثرها في بناء السلام والارتقاء بالحوار بين الشعوب، بالإضافة إلى معرض مصاحب لهذه المناسبة، استعرض فيها جوانب عديدة في اللغة، من بينها طلاقة وفصاحة عددٍ من المواهب من طلاب تعليم الطائف عند التحدث باللغة العربية الفصحى، ولوحات حائطية توضح خصائص اللغة العربية، وشواهد على أثر اللغة العربية في التواصل الحضاري على لسان غير الناطقين بها، وأيضًا استعراض لوحات فنية ممزوجة بجمال حروف اللغة العربية مع الألوان، بالإضافة إلى طرح تجربة ميدانية في الخط العربي قام بها أحد المعلمين لإبراز أنواع الخطوط العربية.

واستشهد المعرض بمكانة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، والذي يعد لبنة أساسية في نشر اللغة العربية وحمايتها وتعزيز حضورها، إضافة إلى تصحيح الأخطاء الشائعة في الألفاظ والتراكيب، وترجمة الإنتاجات المعرفية والعالمية، ودراسة كل ما له صلة باللغة العربية من اللهجات، وإبراز مكانة اللغة العربية وتفعيل دورها إقليميًا وعالميًا.

فيما دشن "اللهيبي" في جانب البنات معرض التربية الفنية الافتراضي المصاحب للاحتفاء والذي جاء تحت مسمى "لوحات فنية بحروف عربية" مشيدًا بما شاهده من إبداعات ورسوم معبرة ومتحدثة عن جماليات هذه اللغة، وذلك بتنظيم من إدارة الإشراف التربوي (بنات) قسمي اللغة العربية والتربية الفنية بالتشارك مع مكاتب التعليم.

وقد اشتمل الاحتفال على عرض جدارية إلكترونية المشاركات ما يزيد على ٧٠٠ معلمة لغة غربية تحدثن فيها عن اللغة العربية، كما قدمت المشرفات المشاركات محاور حول تقنيات التواصل اللغوي والتواصل الحضاري، المنتج اللغوي ودوره في التواصل الحضاري، عوامل وأدوات تنشيط التواصل الحضاري للغة العربية، واختتمت المحاور بمحور إلى اللغة العربية.

وشدد المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي على أهمية تفعيل اللغة العربية في الميدان التعليمي لإعداد جيل من الطلاب والطالبات يمتلكون موهبة اللغة، للإعلاء من قيمة اللغة العربية، واستحداث المعارف وتناقلها بكل طلاقة، كي تكون لغة تواصلهم راقية في الحوار وتحقق الأهداف التعليمية والوطنية.

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