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خيرات.. "وقف النعمة" يحفظ مليونَي وجبة سنوياً ويدعم 25 ألف أسرة

ضمن جهود الجمعية لتحقيق الاستقلال المالي وتوفير مصادر دخل ثابت

أطلقت جمعية خيرات لحفظ النعمة (وقف النعمة)، وهو عبارة عن مبنى استثماري خاص بالجمعية لحاجة الجمعية إلى الاستقلال المالي، وتوفير مصادر دخل ثابت تستطيع الجمعية من خلاله توفير احتياجاتها وتوسيع نشاطاتها، وتكفل الحاجات الغذائية لأكبر قدرٍ من الأسر المحتاجة.

ومن ثمار هذا الوقف تمكُّن الجمعية من حفظ مليونَي وجبة سنويا ودعم 25000 أسرة، حيث إن هذا الوقف يحقّق الاستدامة المالية للجمعية لتوفير إيراد ثابت، وتم جمع مبلغ 1.030.947 ريالاً من لحظة إطلاق الوقف حتى يومنا هذا.

وبناءً على ذلك تتيح جمعية خيرات الفرصة لأهل الخير للمساهمة في الوقف لما له من أجر عظيم بأسهم بمبالغ مختلفة للأفراد 100 ريال وللأسرة كاملة 300 ريال.

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خيرات.. "وقف النعمة" يحفظ مليونَي وجبة سنوياً ويدعم 25 ألف أسرة
سبق

أطلقت جمعية خيرات لحفظ النعمة (وقف النعمة)، وهو عبارة عن مبنى استثماري خاص بالجمعية لحاجة الجمعية إلى الاستقلال المالي، وتوفير مصادر دخل ثابت تستطيع الجمعية من خلاله توفير احتياجاتها وتوسيع نشاطاتها، وتكفل الحاجات الغذائية لأكبر قدرٍ من الأسر المحتاجة.

ومن ثمار هذا الوقف تمكُّن الجمعية من حفظ مليونَي وجبة سنويا ودعم 25000 أسرة، حيث إن هذا الوقف يحقّق الاستدامة المالية للجمعية لتوفير إيراد ثابت، وتم جمع مبلغ 1.030.947 ريالاً من لحظة إطلاق الوقف حتى يومنا هذا.

وبناءً على ذلك تتيح جمعية خيرات الفرصة لأهل الخير للمساهمة في الوقف لما له من أجر عظيم بأسهم بمبالغ مختلفة للأفراد 100 ريال وللأسرة كاملة 300 ريال.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
11:39 AM

خيرات.. "وقف النعمة" يحفظ مليونَي وجبة سنوياً ويدعم 25 ألف أسرة

ضمن جهود الجمعية لتحقيق الاستقلال المالي وتوفير مصادر دخل ثابت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت جمعية خيرات لحفظ النعمة (وقف النعمة)، وهو عبارة عن مبنى استثماري خاص بالجمعية لحاجة الجمعية إلى الاستقلال المالي، وتوفير مصادر دخل ثابت تستطيع الجمعية من خلاله توفير احتياجاتها وتوسيع نشاطاتها، وتكفل الحاجات الغذائية لأكبر قدرٍ من الأسر المحتاجة.

ومن ثمار هذا الوقف تمكُّن الجمعية من حفظ مليونَي وجبة سنويا ودعم 25000 أسرة، حيث إن هذا الوقف يحقّق الاستدامة المالية للجمعية لتوفير إيراد ثابت، وتم جمع مبلغ 1.030.947 ريالاً من لحظة إطلاق الوقف حتى يومنا هذا.

وبناءً على ذلك تتيح جمعية خيرات الفرصة لأهل الخير للمساهمة في الوقف لما له من أجر عظيم بأسهم بمبالغ مختلفة للأفراد 100 ريال وللأسرة كاملة 300 ريال.

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