اعتماد مختبر مركزي جازان من CBAHI مختبرًا إقليميًّا

الأول على مستوى المملكة

عزز قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، نجاحاته في مجال المختبرات والتحاليل والفيروسات بحصوله على شهادة اعتماد المجلس المركزي لاعتماد المختبرات الإقليمية "CBAHI" كمختبر إقليمي في خطوة عملية تؤكد معايير الجودة العالية التي يعمل بها المختبر، ويعتبر المختبر الأول الحاصل على هذا الاعتماد في نطاق المستشفيات على مستوى وزارة الصحة.

وهنأ مدير عام صحة جازان الدكتور عائض الشهراني، إدارة المستشفى وجميع العاملين بالمختبر على هذا الإنجاز الهام الذي يعد نقلة نوعية في جودة وسلامة الخدمات التي يقدمها لأهالي منطقة جازان.

وأضاف أن الشهادة منحت للمختبر بعد اجتيازه بتميز للبرنامج الخاص باعتماد المختبرات الطبية والذي يتضمن ثلاثمائة وثمانية وتسعين معيارًا تغطي مجالاتٍ عديدة؛ منها البنية التحتية للمختبر الطبي والتجهيزات المطلوبة والمحاليل والكواشف وإدارة الجودة والسلامة المخبرية، وبنك الدم ومكافحة العدوى والسلامة المهنية.

كما هنأ المساعد للخدمات العلاجية الدكتور علي المدير منسوبي المختبرات على هذا الإنجاز، وشدد على ضرورة مضاعفة الجهد للحفاظ على جودة الخدمات المخبرية.