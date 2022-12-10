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الملحقية السعودية بأستراليا تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

وزيرة الظل الأسترالية أشادت بالجهود الثقافية التطوعية التي تقيمها

استضافت ملحقية أستراليا في العاصمة كانبرا يوم أمس الأول الخميس الأطياف كافة المتعلقة بمنظومة تعليم اللغة العربية في أستراليا؛ وذلك في احتفال بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، بحضور وزيرة الظل الأسترالية لشؤون التعددية الثقافية إليزبيث كريكت، والأمين العام لمفوضية اليونسكو لدى أستراليا آدم إلمان، والقائم بالأعمال بسفارة خادم الحرمين الشريفين في أستراليا مشعل الروقي.

وفي التفاصيل، شارك أستاذ اللغة العربية في جامعة غرب سيدني، الدكتور مصطفى البيب، بورقة علمية بعنوان "سياسة اللغة لدى العائلة". فيما شاركت الفنانة التشكيلية فاطمة كيليين بمعرض فني مصحوب بمحاضرة عن الرسائل الإنسانية التي يحملها الفن التشكيلي العربي، إضافة إلى مشاركة الفنان التشكيلي السعودي عبدالملك نهاري بمعرض تشكيلي سعودي، وكذلك الطالب المبتعث محمد العتيق بمعرض لوحات عن الخط العربي، إضافة إلى مشاركة الموسيقي مارك جونز بقطع موسيقية عربية على آلتَي الناي والعود.

وشاهد الضيوف فيلمًا وثائقيًّا، أعدته الملحقية عن زيارة فريق عمل من الملحقية لمدرسة الملك خالد في مدينة ملبورن، حيث تم تنظيم مسابقات وأنشطة لفصول اللغة العربية في المدرسة. واستعرض الفيلم جهود المملكة العربية السعودية في خدمة اللغة العربية حول العالم، بينما شارك الأطفال في الاحتفال بأنشودة ورقصة عن اللغة العربية.

ومن جهته، أوضح الملحق الثقافي، الدكتور هشام خداوردي، حرص الملحقية على تنظيم الفعاليات واستثمار المناسبات العالمية والأسترالية بالشكل الذي يعزز مكانة وجهود السعودية في نشر ثقافة السلام والتسامح، وتأكيد علاقات الصداقة والاحترام بين السعودية وشعوب العالم.

وأشادت الوزيرة الأسترالية إليزبيث كريكت بحضور الملحقية في الساحة الثقافية والإعلامية الأسترالية، وذلك برعاية وتنظيم المناسبات الثقافية بما يعزز السلام والتوافق بين أطياف المجتمع الأسترالي.

وعبَّر الأمين العام لمفوضية اليونسكو في أستراليا عن شكره وتقديره للجهود الثقافية التي تقوم بها الملحقية، وأشار إلى ضرورة وجود تعاون ثقافي بين الملحقية ومفوضية اليونسكو في أستراليا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الملحقية السعودية بأستراليا تحتفل باليوم العالمي للغة العربية
سبق

استضافت ملحقية أستراليا في العاصمة كانبرا يوم أمس الأول الخميس الأطياف كافة المتعلقة بمنظومة تعليم اللغة العربية في أستراليا؛ وذلك في احتفال بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، بحضور وزيرة الظل الأسترالية لشؤون التعددية الثقافية إليزبيث كريكت، والأمين العام لمفوضية اليونسكو لدى أستراليا آدم إلمان، والقائم بالأعمال بسفارة خادم الحرمين الشريفين في أستراليا مشعل الروقي.

وفي التفاصيل، شارك أستاذ اللغة العربية في جامعة غرب سيدني، الدكتور مصطفى البيب، بورقة علمية بعنوان "سياسة اللغة لدى العائلة". فيما شاركت الفنانة التشكيلية فاطمة كيليين بمعرض فني مصحوب بمحاضرة عن الرسائل الإنسانية التي يحملها الفن التشكيلي العربي، إضافة إلى مشاركة الفنان التشكيلي السعودي عبدالملك نهاري بمعرض تشكيلي سعودي، وكذلك الطالب المبتعث محمد العتيق بمعرض لوحات عن الخط العربي، إضافة إلى مشاركة الموسيقي مارك جونز بقطع موسيقية عربية على آلتَي الناي والعود.

وشاهد الضيوف فيلمًا وثائقيًّا، أعدته الملحقية عن زيارة فريق عمل من الملحقية لمدرسة الملك خالد في مدينة ملبورن، حيث تم تنظيم مسابقات وأنشطة لفصول اللغة العربية في المدرسة. واستعرض الفيلم جهود المملكة العربية السعودية في خدمة اللغة العربية حول العالم، بينما شارك الأطفال في الاحتفال بأنشودة ورقصة عن اللغة العربية.

ومن جهته، أوضح الملحق الثقافي، الدكتور هشام خداوردي، حرص الملحقية على تنظيم الفعاليات واستثمار المناسبات العالمية والأسترالية بالشكل الذي يعزز مكانة وجهود السعودية في نشر ثقافة السلام والتسامح، وتأكيد علاقات الصداقة والاحترام بين السعودية وشعوب العالم.

وأشادت الوزيرة الأسترالية إليزبيث كريكت بحضور الملحقية في الساحة الثقافية والإعلامية الأسترالية، وذلك برعاية وتنظيم المناسبات الثقافية بما يعزز السلام والتوافق بين أطياف المجتمع الأسترالي.

وعبَّر الأمين العام لمفوضية اليونسكو في أستراليا عن شكره وتقديره للجهود الثقافية التي تقوم بها الملحقية، وأشار إلى ضرورة وجود تعاون ثقافي بين الملحقية ومفوضية اليونسكو في أستراليا.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
12:17 AM
اخر تعديل
10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
12:10 AM

الملحقية السعودية بأستراليا تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

وزيرة الظل الأسترالية أشادت بالجهود الثقافية التطوعية التي تقيمها

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صحيفة سبق الإلكترونية - أستراليا
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استضافت ملحقية أستراليا في العاصمة كانبرا يوم أمس الأول الخميس الأطياف كافة المتعلقة بمنظومة تعليم اللغة العربية في أستراليا؛ وذلك في احتفال بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، بحضور وزيرة الظل الأسترالية لشؤون التعددية الثقافية إليزبيث كريكت، والأمين العام لمفوضية اليونسكو لدى أستراليا آدم إلمان، والقائم بالأعمال بسفارة خادم الحرمين الشريفين في أستراليا مشعل الروقي.

وفي التفاصيل، شارك أستاذ اللغة العربية في جامعة غرب سيدني، الدكتور مصطفى البيب، بورقة علمية بعنوان "سياسة اللغة لدى العائلة". فيما شاركت الفنانة التشكيلية فاطمة كيليين بمعرض فني مصحوب بمحاضرة عن الرسائل الإنسانية التي يحملها الفن التشكيلي العربي، إضافة إلى مشاركة الفنان التشكيلي السعودي عبدالملك نهاري بمعرض تشكيلي سعودي، وكذلك الطالب المبتعث محمد العتيق بمعرض لوحات عن الخط العربي، إضافة إلى مشاركة الموسيقي مارك جونز بقطع موسيقية عربية على آلتَي الناي والعود.

وشاهد الضيوف فيلمًا وثائقيًّا، أعدته الملحقية عن زيارة فريق عمل من الملحقية لمدرسة الملك خالد في مدينة ملبورن، حيث تم تنظيم مسابقات وأنشطة لفصول اللغة العربية في المدرسة. واستعرض الفيلم جهود المملكة العربية السعودية في خدمة اللغة العربية حول العالم، بينما شارك الأطفال في الاحتفال بأنشودة ورقصة عن اللغة العربية.

ومن جهته، أوضح الملحق الثقافي، الدكتور هشام خداوردي، حرص الملحقية على تنظيم الفعاليات واستثمار المناسبات العالمية والأسترالية بالشكل الذي يعزز مكانة وجهود السعودية في نشر ثقافة السلام والتسامح، وتأكيد علاقات الصداقة والاحترام بين السعودية وشعوب العالم.

وأشادت الوزيرة الأسترالية إليزبيث كريكت بحضور الملحقية في الساحة الثقافية والإعلامية الأسترالية، وذلك برعاية وتنظيم المناسبات الثقافية بما يعزز السلام والتوافق بين أطياف المجتمع الأسترالي.

وعبَّر الأمين العام لمفوضية اليونسكو في أستراليا عن شكره وتقديره للجهود الثقافية التي تقوم بها الملحقية، وأشار إلى ضرورة وجود تعاون ثقافي بين الملحقية ومفوضية اليونسكو في أستراليا.

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