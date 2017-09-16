شقيق قتيلة ضمد لـ"سبق": خلاف بينهما وصل للتهديد بالقتل.. نفَّذه بعد أسبوع

مصادر "سبق": كان في وضع غير متزن عند القبض عليه

كشف أحد أشقاء المرأة التي قُتلت على يد شقيقها اليوم في محافظة ضمد بمنطقة جازان تفاصيل عن الجريمة المأساوية. وكذلك كشفت مصادر أمنية وضع الشاب القاتل بعد القبض عليه.

وتفصيلاً، قال شقيق الفقيدة لـ"سبق" إنها دخلت في خلاف مع أحد أشقائها قبل أسبوع، وبعد تصاعده أطلق تهديدًا بقتلها. وتابع قائلاً إنه بعد أسبوع تقريبًا، وتحديدًا اليوم، نفَّذ جريمته فيها. مبينًا أن شقيقه "غير سوي نفسيًّا"، على حد وصفه. وأكد أن سبب الخلاف الذي انتهى بهذه الجريمة لا يعرفه حتى وقت إجراء الاتصال به.

ومن جهة أخرى، كشفت مصادر أمنية أن المتهم كان في وضع غير متزن عند القبض عليه، وصعب التعامل معه. فيما بيّنت المصادر أنهم بخبرة رجال التحقيق استطاعوا اتخاذ الإجراءات، والعمل على تجهيز ملف القضية لإحالته للنيابة العامة.

وكانت الجهات الأمنية بمنطقة جازان قد ألقت القبض على مواطن بتهمة الإقدام على قتل شقيقته لأسباب مجهولة. وتواصل الجهات الأمنية تحقيقاتها في الحادثة المأساوية.

وكشفت معلومات أن المواطنة متزوجة، ولديها أبناء، وتلقت ثلاث طعنات تقريبًا في أنحاء متفرقة من جسدها، أردتها قتيلة.