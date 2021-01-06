عسير.. أمطار رعدية تتواصل حتى 9 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد، على محافظات: المجاردة والنماص وبلقرن وبارق ورجال ألمع وظهران الجنوب ومحايل.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد، على محافظات: المجاردة والنماص وبلقرن وبارق ورجال ألمع وظهران الجنوب ومحايل.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد، على محافظات: المجاردة والنماص وبلقرن وبارق ورجال ألمع وظهران الجنوب ومحايل.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.