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"الصحة" : تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 41014

قطر: ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" إلى 21 ألف حالة بعد تسجيل 1103 إصابات جديدة

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 1103 إصابات جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 20769 حالة.

وقالت: إنه لم يتم تسجيل حالات وفيات، ليبقى الإجمالي 14 وفاة، فيما بلغت حالات الشفاء 87، ليصل إجمالي المتعافين إلى 2840.

فيروس كورونا الجديد

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قطر: ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" إلى 21 ألف حالة بعد تسجيل 1103 إصابات جديدة
سبق

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 1103 إصابات جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 20769 حالة.

وقالت: إنه لم يتم تسجيل حالات وفيات، ليبقى الإجمالي 14 وفاة، فيما بلغت حالات الشفاء 87، ليصل إجمالي المتعافين إلى 2840.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
02:44 PM

قطر: ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" إلى 21 ألف حالة بعد تسجيل 1103 إصابات جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 1103 إصابات جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 20769 حالة.

وقالت: إنه لم يتم تسجيل حالات وفيات، ليبقى الإجمالي 14 وفاة، فيما بلغت حالات الشفاء 87، ليصل إجمالي المتعافين إلى 2840.

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