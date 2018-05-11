قطر: ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" إلى 21 ألف حالة بعد تسجيل 1103 إصابات جديدة

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 1103 إصابات جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 20769 حالة.
وقالت: إنه لم يتم تسجيل حالات وفيات، ليبقى الإجمالي 14 وفاة، فيما بلغت حالات الشفاء 87، ليصل إجمالي المتعافين إلى 2840.
أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 1103 إصابات جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 20769 حالة.
وقالت: إنه لم يتم تسجيل حالات وفيات، ليبقى الإجمالي 14 وفاة، فيما بلغت حالات الشفاء 87، ليصل إجمالي المتعافين إلى 2840.فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 1103 إصابات جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 20769 حالة.
وقالت: إنه لم يتم تسجيل حالات وفيات، ليبقى الإجمالي 14 وفاة، فيما بلغت حالات الشفاء 87، ليصل إجمالي المتعافين إلى 2840.
أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 1103 إصابات جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 20769 حالة.
وقالت: إنه لم يتم تسجيل حالات وفيات، ليبقى الإجمالي 14 وفاة، فيما بلغت حالات الشفاء 87، ليصل إجمالي المتعافين إلى 2840.