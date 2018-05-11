وقالت: إنه لم يتم تسجيل حالات وفيات، ليبقى الإجمالي 14 وفاة، فيما بلغت حالات الشفاء 87، ليصل إجمالي المتعافين إلى 2840.

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 1103 إصابات جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 20769 حالة.

قطر: ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" إلى 21 ألف حالة بعد تسجيل 1103 إصابات جديدة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-11 أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 1103 إصابات جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 20769 حالة. وقالت: إنه لم يتم تسجيل حالات وفيات، ليبقى الإجمالي 14 وفاة، فيما بلغت حالات الشفاء 87، ليصل إجمالي المتعافين إلى 2840.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 02:44 PM

قطر: ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" إلى 21 ألف حالة بعد تسجيل 1103 إصابات جديدة





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أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 1103 إصابات جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 20769 حالة.

وقالت: إنه لم يتم تسجيل حالات وفيات، ليبقى الإجمالي 14 وفاة، فيما بلغت حالات الشفاء 87، ليصل إجمالي المتعافين إلى 2840.